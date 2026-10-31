एसपी स्वीटी सहरावत, आशीष भारती समेत बिहार के 7 पुलिस अफसरों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक
बिहार के 7 पुलिस अधिकारियों को अमित शाह के गृह मंत्रालय से बड़ा सम्मान मिला है। सरदार पटेल जयंती पर इन्हें केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई। यह सम्मान पाने वालों में एसपी स्वीटी सहरावत और आईपीएस आशीष भारती जैसे अधिकारी शामिल हैं।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार पुलिस के दो आईपीएस आशीष भारती और स्वीटी सहरावत समेत सात पुलिस पदाधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक मिला है। शनिवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। अभियान में उत्कृष्टता, बेहतर अनुसंधान, असाधारण प्रदर्शन, अदम्य साहस, बहादुरी भरी खुफिया सेवा और विधि विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय कार्य सहित पांच श्रेणियों में हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। दोनों आईपीएस के अलावा एक एडिशनल एसपी दिनेश कुमार पाण्डेय, एक डीएसपी संतोष कुमार राय, दो इंस्पेक्टर राजकिशोर कुमार व धनंजय कुमार निर्दोष और एक एसआई पंचम कुमार को भी यह पुरस्कार मिला है।
वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात डीआईजी आशीष भारती को 2022 में रोहतास जिले में फिरौती के लिए अपहरण से जुड़े मामले में बतौर एसपी बेहतर अनुसंधान के लिए यह पुरस्कार मिला है। यह मामला सासाराम टाउन (दरिगांव) थाना कांड संख्या 183/22 से जुड़ा है। इसमें पीड़ित को 72 घंटों के भीतर बिना कोई फिरौती दिए सकुशल बरामद कर लिया गया था। इस केस में अंतर-राज्यीय और अंतर-जिला गिरोह के 10 अपराधियों को 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
स्वीटी सहरावत वर्तमान में विशेष शाखा की एसपी हैं। वह पूर्णिया जिले की पुलिस अधीक्षक और पटना की सिटी एसपी रह चुकी हैं। वहीं, एडिशनल एसपी दिनेश पांडेय को अक्टूबर 2024 में पटना के पाटलिपुत्र नेहरूनगर में वृद्ध पति-पत्नी हत्याकांड के सफल खुलासे के लिए यह पुरस्कार मिला है। विधि विज्ञान क्षेत्र में बिहार फॉरेंसिक के सहायक निदेशक नीरज कुमार वार्ष्णेय को यह सम्मान मिला।
गौर हो कि शनिवार को विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के 490 कर्मियों को केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के 14 अधिकारी भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2024 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर दिया जाता है।
चंद्रनाथ मर्डर केस की जांच में शामिल डीएसपी अमित भी सम्मानित
सीबीआई पटना के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई (एसीबी) में डीएसपी अमित कुमार को वर्ष 2026 के केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। उनको यह सम्मान अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए मिला है। अमित सीबीआई से जुड़े कई जटिल और संवेदनशील आपराधिक मामलों की जांच में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की हत्या के जांच को लेकर बनी एसआईटी के भी सदस्य रहे। इससे पूर्व जनवरी 2022 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस (सराहनीय सेवा पदक) प्राप्त हो चुका है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।