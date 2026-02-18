Hindustan Hindi News
SP हुए थे शहीद, 9 जवानों की हत्या हुई थी; कोड़ा के समर्पण से 2011 नरसंहार की याद ताजा हुई

Feb 18, 2026 10:23 pm ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुंगेर, एक प्रतिनिधि
बिहार में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक ऐतिहासिक कामयाबी मिली है। बीते 25 वर्षों से आतंक का पर्याय बना कुख्यात नक्सली कमांडर और 3 लाख रूपये का इनामी सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम ने बुधवार को मुंगेर पुलिस और एसटीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सुरेश कोड़ा भाकपा माओवादी की नक्सली स्पेशल एरिया कमेटी का सक्रिय सदस्य था। राकेश कुमार ​पुलिस उप-महानिरीक्षक मुंगेर क्षेत्र, संजय कुमार सिंह पुलिस उप महानिरीक्षक स्पेशल टास्क फोर्स, डीएम निखिल धनराज, एसटीएफ एसपी और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुए इस समर्पण के दौरान नक्सली कमांडर सुरेश कोड़ा ने आधुनिक हथियारों का एक बड़ा जखीरा पुलिस के हवाले किया, जिसमें ​01 एके -47 असाल्ट रायफल, ​01 एके -56 असाल्ट रायफल,​02 इंसास रायफल, ​505 चक्र जिंदा कारतूस शामिल हैं।

नक्सली हमले में शहीद हुए थे एसपी सुरेन्द्र बाबू

5 जनवरी 2005 को मुंगेर के तत्कालीन एसपी केसी सुरेन्द्र बाबू की नक्सलियों ने हवेली खड़गपुर थाना अंतर्गत भीमबांध में लैंड माइंस विस्फोट कर हत्या कर दी थी। उनके साथ गाड़ी पर मौजूद पांच और जवान की मौत हो गयी थी। उस दिन सुबह एसपी केसी सुरेन्द्र बाबू पुलिस और सीआरपीएफ जवान के साथ पैसरा गांव छापेमारी करने गये थे। शाम में लौटने के क्रम में भीमबांध में नक्सलियों ने केसी सुरेन्द्र बाबू की जप्सिी को लैंड माइंस से उड़ा दिया, जिसमें तत्कालीन एसपी के साथ पांच और जवान शहीद हो गये। 19 वर्ष बाद भी इस मामले में किसी को सजा नहीं हो पायी है।

2011 नरसंहार की याद से आज भी सिहर उठता है करैली इलाका

2 जुलाई 2011 की सुबह पुलिस वर्दी में आए नक्सलियों ने छह निर्दोष ग्रामीणों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नक्सली दो वाहनों पर सवार होकर कटहरा के रास्ते सखौल, सतघरवा होते हुए करैली गांव पहुंचे थे। ग्रामीणों के अनुसार नक्सलियों ने करीब एक घंटे तक गांव में कोहराम मचाया। इस दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई। नक्सली 13 लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए थे। हालांकि पुलिस दबिश के कारण 72 घंटे बाद अपहृत ग्रामीणों को छोड़ दिया गया था। घटना में मारे गए लोगों में कांग्रेस कोड़ा, सीवन राय, सुनील राय, नरेश राय, रामदेव राय तथा नारायण कोड़ा शामिल थे। घटना को लेकर आज भी क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना रहता है। घटना की याद आते ही ग्रामीण सिहर उठते हैं।

ऋषिकुंड में चार जवान हुए थे शहीद

मुंगेर। पर्यटन स्थल ऋषिकुंड में 1 जनवरी 2008 को पिकनिक मनाने आए लोगों की भीड़ थी। वहां पुलिस टीम पहुंची थी। इसी बीच नक्सलियों ने अचानक पुलिस टीम पर हमला कर दिया। नक्सलियों ने पहाड़ी क्षेत्र का फायदा उठाते हुए जवानों पर गोलियां चलायी,जिसमें चार सैप जवान शहीद हो गये। नक्सलियों ने जवानों के पास से एक एके-47 और दो इंसास रायफल लूटकर फरार हो गये थे। नक्सलियों के अचानक हुए हमले से पिकनिक स्पॉट पर भगदड़ मच गयी थी।

मुंगेर जिला हुआ 'नक्सल मुक्त'

सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के साथ ही अब मुंगेर जिला पूरी तरह से नक्सली दस्तों से मुक्त हो चुका है। इससे पहले दिसंबर 2025 में बहादुर कोड़ा और नारायण कोड़ा जैसे बड़े कमांडरों ने भी आत्मसमर्पण किया था। पुलिस प्रशासन ने इसे क्षेत्र में विकास और शांति की नई शुरुआत बताया है। इधर, डीआईजी राकेश कुमार ने कहा कि नक्सली धारा से जुड़ने वालों के लिए सिर्फ तीन बातें ही होती हैं या तो नक्सली आत्मसमर्पण करता है, या पुलिस गिरफ्तार करती या पुलिस की रणनीति और एनकाउंटर में मारे जाते हैं। ऐसे में मुंगेर डीआईजी राकेश कुमार ने खुले शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा की नक्सलियों का अंत पुलिस ही करती है। वहीं आत्म समर्पण कार्यक्रम में शामिल होने आए नक्सल प्रभावित इलाके के ग्रामीणों को उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि अगर कोई सुचना नक्सलियों से संबंधित हो तो बिना डर भय के पुलिस के पास आएं हम आपका साथ देंगे। वहीं नक्सल प्रभावित इलाके के युवाओं को आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्य धारा में जुड़ कर समाज और अपने लिए कार्य करें। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने कि ओर अग्रसर हो पुलिस ओर सरकार हमेशा आपके साथ सहयोग के लिए ख़डी है।

