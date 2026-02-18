SP हुए थे शहीद, 9 जवानों की हत्या हुई थी; कोड़ा के समर्पण से 2011 नरसंहार की याद ताजा हुई

5 जनवरी 2005 को मुंगेर के तत्कालीन एसपी केसी सुरेन्द्र बाबू की नक्सलियों ने हवेली खड़गपुर थाना अंतर्गत भीमबांध में लैंड माइंस विस्फोट कर हत्या कर दी थी। उनके साथ गाड़ी पर मौजूद पांच और जवान की मौत हो गयी थी।

बिहार में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक ऐतिहासिक कामयाबी मिली है। बीते 25 वर्षों से आतंक का पर्याय बना कुख्यात नक्सली कमांडर और 3 लाख रूपये का इनामी सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम ने बुधवार को मुंगेर पुलिस और एसटीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सुरेश कोड़ा भाकपा माओवादी की नक्सली स्पेशल एरिया कमेटी का सक्रिय सदस्य था। राकेश कुमार ​पुलिस उप-महानिरीक्षक मुंगेर क्षेत्र, संजय कुमार सिंह पुलिस उप महानिरीक्षक स्पेशल टास्क फोर्स, डीएम निखिल धनराज, एसटीएफ एसपी और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुए इस समर्पण के दौरान नक्सली कमांडर सुरेश कोड़ा ने आधुनिक हथियारों का एक बड़ा जखीरा पुलिस के हवाले किया, जिसमें ​01 एके -47 असाल्ट रायफल, ​01 एके -56 असाल्ट रायफल,​02 इंसास रायफल, ​505 चक्र जिंदा कारतूस शामिल हैं।

नक्सली हमले में शहीद हुए थे एसपी सुरेन्द्र बाबू 5 जनवरी 2005 को मुंगेर के तत्कालीन एसपी केसी सुरेन्द्र बाबू की नक्सलियों ने हवेली खड़गपुर थाना अंतर्गत भीमबांध में लैंड माइंस विस्फोट कर हत्या कर दी थी। उनके साथ गाड़ी पर मौजूद पांच और जवान की मौत हो गयी थी। उस दिन सुबह एसपी केसी सुरेन्द्र बाबू पुलिस और सीआरपीएफ जवान के साथ पैसरा गांव छापेमारी करने गये थे। शाम में लौटने के क्रम में भीमबांध में नक्सलियों ने केसी सुरेन्द्र बाबू की जप्सिी को लैंड माइंस से उड़ा दिया, जिसमें तत्कालीन एसपी के साथ पांच और जवान शहीद हो गये। 19 वर्ष बाद भी इस मामले में किसी को सजा नहीं हो पायी है।

2011 नरसंहार की याद से आज भी सिहर उठता है करैली इलाका 2 जुलाई 2011 की सुबह पुलिस वर्दी में आए नक्सलियों ने छह निर्दोष ग्रामीणों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नक्सली दो वाहनों पर सवार होकर कटहरा के रास्ते सखौल, सतघरवा होते हुए करैली गांव पहुंचे थे। ग्रामीणों के अनुसार नक्सलियों ने करीब एक घंटे तक गांव में कोहराम मचाया। इस दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई। नक्सली 13 लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए थे। हालांकि पुलिस दबिश के कारण 72 घंटे बाद अपहृत ग्रामीणों को छोड़ दिया गया था। घटना में मारे गए लोगों में कांग्रेस कोड़ा, सीवन राय, सुनील राय, नरेश राय, रामदेव राय तथा नारायण कोड़ा शामिल थे। घटना को लेकर आज भी क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना रहता है। घटना की याद आते ही ग्रामीण सिहर उठते हैं।

ऋषिकुंड में चार जवान हुए थे शहीद मुंगेर। पर्यटन स्थल ऋषिकुंड में 1 जनवरी 2008 को पिकनिक मनाने आए लोगों की भीड़ थी। वहां पुलिस टीम पहुंची थी। इसी बीच नक्सलियों ने अचानक पुलिस टीम पर हमला कर दिया। नक्सलियों ने पहाड़ी क्षेत्र का फायदा उठाते हुए जवानों पर गोलियां चलायी,जिसमें चार सैप जवान शहीद हो गये। नक्सलियों ने जवानों के पास से एक एके-47 और दो इंसास रायफल लूटकर फरार हो गये थे। नक्सलियों के अचानक हुए हमले से पिकनिक स्पॉट पर भगदड़ मच गयी थी।