बिहार के थाने में अर्धनग्न होकर फरियाद सुनने वाले दारोगा का वीडियो वायरल, एसपी ने लिया ऐक्शन

पटना में अथमलगोला थाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस थाने में एक दारोगा तौलियाा लपेट कर ड्यूटी करते नजर आए हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब एसपी ने ऐक्शन लिया है।

राजधानी पटना में अथमलगोला थाने के दारोगा अंजनी कुमार सिंह को अर्धनग्न अवस्था में फरियाद सुनना महंगा पड़ गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीण एसपी ने बाढ़ अनुमंडल के डीएसपी-2 से वायरल वीडियो की जांच कराई, जिसमें मामला सही पाया गया। इसके बाद एएसआई पर कार्रवाई की गई। मंगलवार को थाने में ओडी डेस्क के पास शरीर पर केवल तौलिया लपेटे एएसआई लोगों की फरियाद सुन रहे थे। इसी बीच किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसका वीडियो वाायरल होने के बाद पुलिस महकमे की किरकिरी भी हुई है।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर लोग सवाल उठाने लगे। वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार ने वायरल वीडियो की जांच बाढ़ डीएसपी से कराई। डीएसपी ने अनुशासनहीनता, संदिग्ध आचरण और पुलिस की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की। इस पर ग्रामीण एसपी ने एएसआई को बुधवार को निलंबित कर दिया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि थाने में वर्दी में ही काम करना है। एएसआई का यह कार्य अनुशासनहीनता और पुलिस की छवि धूमिल करने वाला है। उनपर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

इधऱ सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होन के बाद कई लोगों ने बिहार में पुलिसकर्मियों के आचरण पर सवाल उठाए हैं। कई लोगों ने इसे अनुशासन और सेवा मर्यादा के खिलाफ बताया है। ड्यूटी के दौरान एएसआई अंजनी कुमार के इस व्यवहार को कई लोगों ने गलत बताया है। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें नजर आ रहा है कि एएसआई तौलिया लपेटे हुए हैं और अर्धनग्रन अवस्था में ही वो लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। इस दौरान थाने के कुछ अन्य कर्मी भी वहां मौजूद हैं। हालांकि, यह सभी कर्मी अपनी वर्दी में हैं। एएसआई लोगों की फरियाद सुन रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे।