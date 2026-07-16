Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार के थाने में अर्धनग्न होकर फरियाद सुनने वाले दारोगा का वीडियो वायरल, एसपी ने लिया ऐक्शन

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

पटना में अथमलगोला थाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस थाने में एक दारोगा तौलियाा लपेट कर ड्यूटी करते नजर आए हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब एसपी ने ऐक्शन लिया है। 

बिहार के थाने में अर्धनग्न होकर फरियाद सुनने वाले दारोगा का वीडियो वायरल, एसपी ने लिया ऐक्शन

राजधानी पटना में अथमलगोला थाने के दारोगा अंजनी कुमार सिंह को अर्धनग्न अवस्था में फरियाद सुनना महंगा पड़ गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीण एसपी ने बाढ़ अनुमंडल के डीएसपी-2 से वायरल वीडियो की जांच कराई, जिसमें मामला सही पाया गया। इसके बाद एएसआई पर कार्रवाई की गई। मंगलवार को थाने में ओडी डेस्क के पास शरीर पर केवल तौलिया लपेटे एएसआई लोगों की फरियाद सुन रहे थे। इसी बीच किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसका वीडियो वाायरल होने के बाद पुलिस महकमे की किरकिरी भी हुई है।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर लोग सवाल उठाने लगे। वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार ने वायरल वीडियो की जांच बाढ़ डीएसपी से कराई। डीएसपी ने अनुशासनहीनता, संदिग्ध आचरण और पुलिस की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की। इस पर ग्रामीण एसपी ने एएसआई को बुधवार को निलंबित कर दिया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि थाने में वर्दी में ही काम करना है। एएसआई का यह कार्य अनुशासनहीनता और पुलिस की छवि धूमिल करने वाला है। उनपर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

इधऱ सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होन के बाद कई लोगों ने बिहार में पुलिसकर्मियों के आचरण पर सवाल उठाए हैं। कई लोगों ने इसे अनुशासन और सेवा मर्यादा के खिलाफ बताया है। ड्यूटी के दौरान एएसआई अंजनी कुमार के इस व्यवहार को कई लोगों ने गलत बताया है। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें नजर आ रहा है कि एएसआई तौलिया लपेटे हुए हैं और अर्धनग्रन अवस्था में ही वो लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। इस दौरान थाने के कुछ अन्य कर्मी भी वहां मौजूद हैं। हालांकि, यह सभी कर्मी अपनी वर्दी में हैं। एएसआई लोगों की फरियाद सुन रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे।

राजद ने शेयर किया वीडियो

बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने इस वीडियो को देखा। लेकिन जब पुलिस महकमे की नजर इस वीडियो पर पड़ी तो पुलिस अधिकारियों ने आरोपी ASI के खिलाफ कड़ा ऐक्शन लिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इस वीडियो को आरजेडी ने अपने आधिकारिक फेसबुक पर भी शेयर किया है। राजद ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि अथमलगोला थाना में अंजनी कुमार सिंह महिला फरियादी के सामने। Bihar Police नीतीश कुमार के समय भी कोई व्यवस्थित, तत्पर या ईमानदार पुलिस बल नहीं थी, पर सम्राट चौधरी के गृहमंत्री बनते ही बिहार पुलिस के कर्मी बिल्कुल आपे से बाहर हो चुके हैं। पूरी तरह से निरंकुश, भ्रष्ट, असभ्य, अभद्र, बेईमान..हो चुकी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Patna अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।