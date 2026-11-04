एसपी भानु प्रताप सिंह हटाए गए, शैलेंद्र को शिवहर से खगड़िया भेजा; बिहार में IPS ट्रांसफर
पत्नी से विवाद के चलते सुर्खियों बने हुए खगड़िया के एसपी भानु प्रताप सिंह को बिहार सरकार ने पद से हटा दिया है। उनकी जगह शिवहर के पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह को खगड़िया का नया एसपी बनाया गया है। छपरा में भी नए सिटी एसपी की तैनाती की गई है।
बिहार सरकार ने खगड़िया के एसपी भानु प्रताप सिंह को पद से हटा दिया है। पत्नी पूजा के द्वारा एसपी पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगने के बाद यह कार्रवाई हुई है। शिवहर के एसपी शैलेंद्र सिंह का तबादला कर उन्हें खगड़िया जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं, मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी को शिवहर का एसपी बनाकर भेजा गया है। बिहार के गृह विभाग ने बुधवार शाम भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की अधिसूचना जारी की। राज किशोर छपरा के नए सिटी एसपी होंगे।
सम्राट सरकार ने 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी भानु प्रताप सिंह को खगड़िया एसपी के पद से हटाते हुए पटना स्थित बिहार पुलिस मुख्यालय भेज दिया है। उन्हें फिलहाल कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी है। भानु प्रताप सिंह पिछले कई दिनों से विवादों में बने हुए हैं। पत्नी पूजा कुमारी ने उन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोला हुआ है।
सीएम आवास के बाहर धरना दे चुकी है पत्नी
पिछले दिनों पूजा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास के बाहर धरने पर बैठ गई थीं। साथ ही आईपीएस भानु प्रताप सिंह के खिलाफ पटना के महिला थाने और महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई। पत्नी का आरोप है कि भानु प्रताप सिंह उनसे जबरन तलाकनामे पर हस्ताक्षर करने का दबाव बना रहे हैं और उन्हें उनकी बेटी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। पत्नी के अनुसार दोनों की शादी 2017 में हुई थी, तब भानु प्रताप सिंह यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे।
शैलेंद्र सिंह शिवहर से खगड़िया भेजे गए
भानु प्रताप सिंह को हटाने के बाद उनके ही बैच के आईपीएस अधिकारी शैलेंद्र सिंह को खगड़िया का नया एसपी बनाया गया है। शैलेंद्र का शिवहर पुलिस अधीक्षक पद से तबादला कर दिया गया है।
मोहिबुल्लाह अंसारी शिवहर के नए एसपी
नई व्यवस्था के तहत आईपीएस मोहिबुल्लाह अंसारी को शिवहर का नया एसपी बनाया गया है। वह भी 2021 बैच के आईपीएस अफसर हैं और अभी तक मुजफ्फरपुर में बतौर सिटी एसपी तैनात थे।
आईपीएस अपराजीत को लोकभवन भेजा गया
2020 बैच के आईपीएस अधिकारी अपराजीत को लोकभवन में नई पोस्टिंग मिली है। उन्हें बिहार के राज्यपाल का नया एडीसी (परिसहाय)-पुलिस बनाया गया है। अरवल के मौजूदा एसपी किरण कुमार गोरख जाधव भी पहले इस पद पर रह चुके हैं।
राज किशोर बने छपरा के सिटी एसपी
बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी राज किशोर सिंह को छपरा का नया सिटी एसपी नियुक्त किया गया है। गृह विभाग ने बुधवार को उनके तबादले की अधिसूचना भी जारी कर दी। अब तक वह पटना में सदर एसडीपीओ-1 के पद पर तैनात थे।
ममता कल्याणी को अतिरिक्त जिम्मेदारी
प्रमोटेड आईपीएस कुमारी ममता कल्याणी को बीसैप-16 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह अभी बीसैप-10 में बतौर समादेष्टा तैनात हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।