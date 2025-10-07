south two seemanchal plane service will start from 26th October purnia airport to hyderabad fare 4000 26 अक्बटूर से साउथ टू सीमांचल हवाई सेवा, पूर्णिया से हैदराबाद का विमान किराया और टाइमिंग जानें, Bihar Hindi News - Hindustan
Purnia Airport: टिकट की बुकिंग शुरू हो गयी है। इंडिगो की एयर बस रोजाना पूर्णिया से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाली है। हैदराबाद से अपराह्न 12.15 में चलकर 02:25 में यह फ्लाइट पूर्णिया पहुंचेगी। फिर यही विमान दोपहर 3:25 में रवाना होकर शाम 5:50 में हैदराबाद पहुंचेगी।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पूर्णियाTue, 7 Oct 2025 10:31 AM
Purnia Airport: अब साउथ से भी सीमांचल कनेक्ट हो जायेगा। सीमांचल की जनता को छठ में डबल तोहफा मिल गया है। पूर्णिया से दिल्ली के बाद अब पूर्णिया से हैदराबाद के बीच हवाई सेवा की भी 26 अक्टूबर से शुरूआत हो रही है। टिकट की बुकिंग शुरू हो गयी है। इंडिगो की एयर बस रोजाना पूर्णिया से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाली है। हैदराबाद से अपराह्न 12.15 में चलकर 02:25 में यह फ्लाइट पूर्णिया पहुंचेगी। फिर यही विमान दोपहर 3:25 में रवाना होकर शाम 5:50 में हैदराबाद पहुंचेगी।

एयरपोर्ट डायरेक्टर डीपी गुप्ता पूर्व में ही स्पष्ट कर चुके थे कि पूर्णिया से दिल्ली और हैदराबाद के लिए अक्टूबर से हवाई सेवा की शुरूआत हो जायेगी। दिल्ली के बाद अब हैदराबाद के लिए हवाई सेवा शुरू होने से न सिर्फ पूर्णिया बल्कि सीमांचल के लोगों में काफी खुशी है। बता दें कि 26 को ही खरना व्रत है। 27 को डूबते सूर्य और 28 को उगते सूर्य को लोग अर्घ्य देंगे।

पूर्णिया एयरपोर्ट की दीवार पर छठ पूजा की अलौकिक छटा को उकेरा गया है। जब उस दिन दिल्ली और हैदराबाद से सीमांचल और कोसी के लोग पूर्णिया एयरपोर्ट पर उन्हें काफी खुशी मिलेगी।

पूर्णिया-हैदराबाद के बीच सिर्फ 4 हजार किराया, बागडोगरा से आधा

पूर्णिया से हैदराबाद जाने के लिए बागडोगरा से आठ से 10 हजार रुपये किराया है। अलबत्ता पूर्णिया से हैदराबाद के लिए किराया 4000 से भी कम है। पूर्णिया के लोगों को बागडोगरा जाने में अलग से समय और धन बर्बाद होता था। अब लोगों की साउथ से कनेक्टिविटी भी बेहतर हो गयी है। दिल्ली के बाद हैदराबाद की हवाई सेवा की शुरूआत की खबर मिलते ही मोबाइल की घंटी बज उठी। संदेश भेजा जाने लगा। दरअसल छठ पर्व पर काफी संख्या में लोग अपने घर आते हैं। पूर्णिया से दिल्ली और हैदराबाद हवाई सेवा शुरू होने से लोगों पुरानी हसरत पूरी हो गयी है।

15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का हुआ उद्घाटन

15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उदघाटन किया था। 17 सितंबर से कोलकाता और 18 सितम्बर से अहमदाबाद की नियमित हवाई सेवा शुरू हुई। पूर्णिया, अहमदाबाद और कोलकाता के बीच 15 अक्टूबर से स्टार एयर ने दैनिक सेवा की घोषणा की है। पूर्णिया एयरपोर्ट के उदघाटन के शुरूआती एक पखवाड़े में मिले रिस्पांस के बाद अब पूर्णिया जल्द ही दिल्ली और हैदराबाद से जुड़ने जा रहा है। अब तक हजारों की संख्या में यात्री आवागमन कर चुके हैं।

