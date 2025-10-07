26 अक्बटूर से साउथ टू सीमांचल हवाई सेवा, पूर्णिया से हैदराबाद का विमान किराया और टाइमिंग जानें

Purnia Airport: टिकट की बुकिंग शुरू हो गयी है। इंडिगो की एयर बस रोजाना पूर्णिया से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाली है। हैदराबाद से अपराह्न 12.15 में चलकर 02:25 में यह फ्लाइट पूर्णिया पहुंचेगी। फिर यही विमान दोपहर 3:25 में रवाना होकर शाम 5:50 में हैदराबाद पहुंचेगी।

Purnia Airport: अब साउथ से भी सीमांचल कनेक्ट हो जायेगा। सीमांचल की जनता को छठ में डबल तोहफा मिल गया है। पूर्णिया से दिल्ली के बाद अब पूर्णिया से हैदराबाद के बीच हवाई सेवा की भी 26 अक्टूबर से शुरूआत हो रही है। टिकट की बुकिंग शुरू हो गयी है। इंडिगो की एयर बस रोजाना पूर्णिया से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाली है। हैदराबाद से अपराह्न 12.15 में चलकर 02:25 में यह फ्लाइट पूर्णिया पहुंचेगी। फिर यही विमान दोपहर 3:25 में रवाना होकर शाम 5:50 में हैदराबाद पहुंचेगी।

एयरपोर्ट डायरेक्टर डीपी गुप्ता पूर्व में ही स्पष्ट कर चुके थे कि पूर्णिया से दिल्ली और हैदराबाद के लिए अक्टूबर से हवाई सेवा की शुरूआत हो जायेगी। दिल्ली के बाद अब हैदराबाद के लिए हवाई सेवा शुरू होने से न सिर्फ पूर्णिया बल्कि सीमांचल के लोगों में काफी खुशी है। बता दें कि 26 को ही खरना व्रत है। 27 को डूबते सूर्य और 28 को उगते सूर्य को लोग अर्घ्य देंगे।

पूर्णिया एयरपोर्ट की दीवार पर छठ पूजा की अलौकिक छटा को उकेरा गया है। जब उस दिन दिल्ली और हैदराबाद से सीमांचल और कोसी के लोग पूर्णिया एयरपोर्ट पर उन्हें काफी खुशी मिलेगी।

पूर्णिया-हैदराबाद के बीच सिर्फ 4 हजार किराया, बागडोगरा से आधा पूर्णिया से हैदराबाद जाने के लिए बागडोगरा से आठ से 10 हजार रुपये किराया है। अलबत्ता पूर्णिया से हैदराबाद के लिए किराया 4000 से भी कम है। पूर्णिया के लोगों को बागडोगरा जाने में अलग से समय और धन बर्बाद होता था। अब लोगों की साउथ से कनेक्टिविटी भी बेहतर हो गयी है। दिल्ली के बाद हैदराबाद की हवाई सेवा की शुरूआत की खबर मिलते ही मोबाइल की घंटी बज उठी। संदेश भेजा जाने लगा। दरअसल छठ पर्व पर काफी संख्या में लोग अपने घर आते हैं। पूर्णिया से दिल्ली और हैदराबाद हवाई सेवा शुरू होने से लोगों पुरानी हसरत पूरी हो गयी है।