'सॉरी पत्र' लाना चाहिए; एनडीए के संकल्प पत्र पर तेजस्वी बोले- नीतीश जी को कुछ पता नहीं होगा

'सॉरी पत्र' लाना चाहिए; एनडीए के संकल्प पत्र पर तेजस्वी बोले- नीतीश जी को कुछ पता नहीं होगा

संक्षेप: तेजस्वी यादव ने कहा कि हर क्षेत्र में यह सरकार फेल रही है। जो वायदे 20 सालों में किए हैं, वह घोषणा पत्र भी उनसे सवाल पूछ रहा होगा। पहले की घोषणाएं पूरी नहीं हुई और अब आनन-फानन में नया जारी किया है।

Fri, 31 Oct 2025 05:18 PM
Bihar Elections: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए के चुनावी मेनिफेस्टो संकल्प पत्र को पुराने वायदों का पिटारा बताया है। कहा है कि पहले वाली घोषणाएं पूरी नहीं हुईं और उन्हें फिर से परोस दिया गया। वह जैसे जारी हुआ, वैसे ही खत्म हो गया। 30 सेकेंड में घोषणा पत्र जारी होने का काम पूरा हो गया। एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए। बिहार की 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए कि 20 साल के बाद भी बिहार सबसे अधिक गरीब राज्य है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि हर क्षेत्र में यह सरकार फेल रही है। जो वायदे 20 सालों में किए हैं, वह घोषणा पत्र भी उनसे सवाल पूछ रहा होगा। पहले की घोषणाएं पूरी नहीं हुई और अब आनन-फानन में अब जारी किया है। मिड डे मिल देने का अर्थ है कि पहले से खाना नहीं मिल रहा है। अगर मिलता था तो फिर से चर्चा करने की क्या जरूरत थी।

तेजस्वी यादव ने का कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता ही नहीं होगा कि इसमें है क्या। प्रेस कॉन्फ्रेस को छोटा कर दिया गया और सीएम को बोलने भी नहीं दिया गया। सरकार हर सेक्टर में फेल है। पहले भी घोषणा पत्र लाए पर पूरा नहीं हुआ। कह रहे हैं कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। जो पहले से चल रहे हैं उनमें इलाज नहीं होता। वहां डॉक्टरों और नर्सों की कमी है। पहले वह काम पूरा करना चाहिए था। फिर नया के लिए सोचते।

एनडीए की घोषणा पत्र पर सियासी संग्राम चल रहा है। एनडीए के दल जहां इसे बिहार के विकास का शिलान्यास पत्र बता रहे हैं तो विपक्षी जल जनता से छलावा बता रहे हैं। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने तो यहां तक कह दिया कि यह तेजस्वी यादव के वायदों की आधी अधूरी कॉपी है। रिलीज के बाद सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर एनडीए के किसी नेता ने मीडिया से बात नहीं की। मात्र 26 सेकेंड में मेनिफेस्टो रिलीज हो गया। इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

एनडीए के घोषणा पत्र में नौकरी और रोजगार पर जोर दिया गया है। इसके अलावे महिलाओं की समृद्धि और अति पिछले वर्ग के उत्थान के लिए वायदे किए गए हैं।

