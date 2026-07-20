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भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर अभद्र टिप्पणी, गयाजी से पकड़ाया नागेंद्र कुमार

हिन्दुस्तान टीम हिन्दुस्तान संवाददाता, आरा
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भोजपुरी पावरस्टार और बीजेपी के विधान पार्षद पवन सिंह पर अभद्र टिप्पणी करने वाले को पुलिस ने दबोच लिया है। इस सिलसिले में शिकायत मिलने के बाद भोजपुर पुलिस ने गयाजी जिले से नागेंद्र कुमार नाम के शख्स को अरेस्ट किया है। 

भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर अभद्र टिप्पणी, गयाजी से पकड़ाया नागेंद्र कुमार

भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद और भोजपुरी फिल्म जगत के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।‌ वह गया जिले के आमस थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव निवासी विजय यादव का पुत्र नागेंद्र कुमार है। उसे गयाजी जिला स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। भोजपुर एसपी राज ने रविवार को गिरफ्तारी की जानकारी दी। बताया गया कि नागेंद्र ने पिछले दिनों बिहार विधान परिषद के सदस्य पवन सिंह के खिलाफ अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

मामला संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपित नागेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि भोजपुर के जोकहरी गांव निवासी पवन सिंह भोजपुरी फिल्म जगत के के चर्चित अभिनेता और गायक हैं। उन्हें भोजपुरी फिल्म जगत का पावर स्टार कहा जाता है। पवन सिंह हाल ही में भाजपा की ओर से बिहार विधान परिषद का सदस्य के रूप में निर्वाचित किए गए हैं।

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कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आरोपी ने पवन सिंह के परिवार के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले शख्स ने पवन सिंह को लेकर यह भी कहा था कि वो जबरन राजनीति में आ गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था।

इस वीडियो के सामने आने के बाद पवन सिंह की तरफ से इस मामले में केस दर्ज करवाया गया था। साइबर थाने में करीब 15 दिनों पहले मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ऐक्शन में आ गई थी। पुलिस ने पूरे मामले में तकनीकी तौर से अनुसंधान शुरू किया था। आरोपी के लोकेशन को ट्रेस कर आखिरकार भोजपुर पुलिस उस तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि गयाजी में भोजपुर साइबर थाने की टीम के सााथ आमस पुलिस भी इस ऑपरेशन में शामिल थी।

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फिल्म 'सिर्फ आपके' से बॉलीवुड में अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे पवन सिंह

बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और लोकप्रिय गायक पवन सिंह बॉलीवुड में अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। पवन सिंह,निर्माता रविंद्र सिंह की आर विज़न प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बन रही हिंदी फिल्म 'सिर्फ आपके' से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण करेंगे। फिल्म का निर्देशन रितेश ठाकुर कर रहे हैं, जबकि अभिनेत्री शिव्या पाठानिया इसमें मुख्य भूमिका निभा रही हैं। पवन सिंह और शिव्या पाठानिया पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे।

निर्माताओं के अनुसार फिल्म की शूटिंग लखनऊ और भोपाल के विभिन्न खूबसूरत लोकेशनों पर सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। अब फिल्म पोस्ट-प्रोडक्शन के चरण में है और जल्द ही इसका फर्स्ट लुक, टीज़र तथा ट्रेलर जारी किए जाने की तैयारी चल रही है।

निर्माता रविंद्र सिंह ने कहा कि फिल्म को बड़े पैमाने पर तैयार किया गया है तथा इसकी कहानी, संगीत और तकनीकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं निर्देशक रितेश ठाकुर ने विश्वास जताया कि यह फिल्म दर्शकों को एक नया और यादगार सिनेमाई अनुभव प्रदान करेगी। भोजपुरी सिनेमा में अपने अभिनय और गायकी से लोकप्रियता हासिल कर चुके पवन सिंह के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर उनके प्रशंसकों में खासा उत्साह है। वहीं शिव्या पाठानिया के साथ उनकी नई जोड़ी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म को लेकर इंडस्ट्री में सकारात्मक माहौल है और माना जा रहा है कि यह पवन सिंह के बॉलीवुड करियर की शानदार शुरुआत साबित हो सकती है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

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एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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