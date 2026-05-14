कलियुगी बेटों का महापाप, जमीन के लालच मां का गला रेत दिया; गिरफ्तारी के लिए 3 घंटे तक सड़क जाम
परिजनों ने मंझले बेटे रविशंकर कुमार और बड़े बेटे चंद्रभूषण कुमार पर हत्या का आरोप लगाया है। कहा गया है कि दोनों ने जमीन के विवाद में मां का गला रेत दिया।
बिहार के नालंदा में जमीन और मकान विवाद ने मां-बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। घटना चंडी थाना क्षेत्र के बदौरा गांव की है। चंद टुकड़ों की जमीन के लिए बेटों ने अपनी ही मां की गला रेतकर हत्या कर दी। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर हंगामा किया। पुलिस और ग्रामीणों के बीच हल्की झड़प भी हुई। बाद में पुलिस अधिकारियों के समझाने पर मामला शांत हुआ।
मृतका की पहचान बदौरा निवासी स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद की पत्नी जिलवी देवी के रूप में की गई है । उनका ससुराल भाषीन बिगहा में बताया जाता है। ग्रामीणों के अनुसार वह मायके में रह रही थी। मकान और जमीन को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। महिला अपने ही बेटों के व्यवहार से काफी डरी-सहमी रहती थीं।
परिजनों ने मंझले बेटे रविशंकर कुमार और बड़े बेटे चंद्रभूषण कुमार पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि रविशंकर कुमार पटना में रहकर वाहन चलाने का काम करता है। दोनों भाइयों का अक्सर अपनी मां से जमीन को लेकर विवाद होता रहता था। कई बार घर में मारपीट और झगड़े की नौबत भी आ चुकी थी।
मृतका ने शनिवार को थाना पहुंचकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनके बेटे कभी भी उनकी हत्या कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले भी बेटों ने उन पर हमला करने की कोशिश की थी। उस समय वह किसी तरह पड़ोस के घर में भागकर अपनी जान बचाने में सफल हुई थीं। इसके बावजूद विवाद खत्म नहीं हुआ और आखिरकार बेटों ने ही उनकी हत्या कर दी।
घटना के बाद गांव में भारी संख्या में ग्रामीण जुट गए। लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति भी नाराजगी देखी गई। उनका कहना था कि महिला ने पहले ही खतरे की आशंका जताई थी, लेकिन समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें