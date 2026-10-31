सोनपुर और अजगैवीनाथ एयरपोर्ट पर बड़े विमानों का होगा मेंटेनेंस, पायलटों को ट्रेनिंग भी मिलेगी
बिहार के सोनपुर (सारण) और अजगैबीनाथ धाम (सुल्तानगंज, भागलपुर) में प्रस्तावित दो ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को बड़े विमानों के मेंटेनेंस हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां पायलटों को ट्रेनिंग भी मिलेगी। इसके लिए बिहार सरकार विशेष नीति बनाने जा रही है।
संजय कुमार, भागलपुर। बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए सरकार दो नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। पटना के पास सोनपुर और भागलपुर के पास अजगैवीनाथ धाम (सुल्तानगंज) में अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाए जाएंगे। बिहार के विमानन ढांचे को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए दोनों एयरपोर्ट पर बड़े विमानों की मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ सुविधा) की सुविधा विकसित की जाएगी। यहां पर पायलटों को ट्रेनिंग भी मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार एविएशन विजन एंड पॉलिसी तैयार कर रही है।
सोनपुर और अजगैवीनाथ धाम एयरपोर्ट को बड़े मेंटेनेंस हब के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) भी स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सरकार विशेष नीति बना रही है। बिहार के सिविल विमानन विभाग के सचिव डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे ने संकल्प पत्र जारी किया है।
इसमें बताया गया कि इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए बिहार सरकार ने विश्व प्रसिद्ध कंसल्टेंसी एजेंसी केपीएमजी इंडिया सर्विसेज एलएलपी, गुरुग्राम को परामर्शी सेवा के लिए हायर किया है। इस नीति को तैयार करने के लिए राज्य सरकार एजेंसी को करीब ₹90 लाख (लगभग ₹86.17 लाख और लागू टैक्स) का सेवा शुल्क देगी।
गुरुग्राम स्थित यह एजेंसी बिहार के भौगोलिक और व्यावसायिक लाभ को देखते हुए एक व्यापक एविएशन रोडमैप तैयार करेगी, जिससे अगले कुछ दशकों तक बिहार में हवाई यातायात और रोजगार को गति मिलेगी।
स्थानीय व्यापार को मिलेगा बढ़ावा
इस नीति का मुख्य उद्देश्य केवल बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण करना नहीं, बल्कि राज्य के आंतरिक हिस्सों को भी हवाई नेटवर्क से जोड़ना है। इसके तहत भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना ‘उड़ान’ के अंतर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व वाले मुजफ्फरपुर (पताही), वीरपुर, वाल्मीकिनगर, एवं सहरसा हवाई अड्डों को विकसित किया जा रहा है।
इन क्षेत्रीय हवाई अड्डों के रनवे और बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जाएगा, ताकि यहां से छोटे वाणिज्यिक विमानों का संचालन सुगम हो सके। इससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भारी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।