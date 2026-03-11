Hindustan Hindi News
पैर घसीटते स्कूल जाने वाली सोनी को मिलेगी ट्राई साइकिल, वीडियो वायरल होने पर मदद की बाढ़

Mar 11, 2026 10:54 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
सोशल मीडिया पर पैर घसीटते हुए एक दिव्यांग बच्ची के स्कूल जाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद उसके लिए मदद की बाढ़ आ गई है। भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने डीएम से बात की है। प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर बच्ची को ट्राई साइकिल देने का आश्वासन दिया है।  

बिहार के गोपालगंज जिले की रहने वाली छात्रा सोनी कुमारी पैर से दिव्यांग है। वह रोजाना पैर घसीटकर घर से दो किलोमीटर दूर स्कूल जाती है। हाल ही में उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद सोनी के लिए कई लोगों ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की विधायक एवं लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने बुधवार को गोपालगंज के डीएम से फोन पर बात की। इसके बाद डीएम ने सोनी को ट्राई-साइकिल तुरंत उपलब्ध कराने का आश्वासन दे दिया है। मशहूर कवि कुमार विश्वास भी सोनी की मदद के लिए आगे आए हैं।

जानकारी के अनुसार, सोनी कुमारी गोपालगंज जिले के रामनगर गांव की रहने वाली है। उसकी उम्र लगभग 16 साल है। उसके पिता का देहांत हो चुका है। परिवार बहुत गरीब है। सोनी की मां मजदूरी कर किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रही है।

बताया जा रहा है कि सोनी कुमारी का पढ़ाई के प्रति काफी जज्बा है। एक वीडियो में उसने बताया कि वह बचपन से दिव्यांग है। वह पढ़-लिखकर डॉक्टर बनना चाहती है। सोनी की मां लाइची देवी ने बताया कि उनकी बेटी भोरे के एक स्कूल में पढ़ाई कर रही है। स्कूल फीस नहीं लगती है।

रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि सोनी कुमारी के द्वारा प्रशासन से कई बार ट्राइ साइकिल उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन अभी तक उसे सरकारी मदद नहीं मिल पाई। हालांकि, इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है।

मैथिली ठाकुर की पहल से सोनी को मिलेगी ट्राई साइकिल

भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने बुधवार दोपहर को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को कोट करते हुए छात्रा की मदद का हाथ बढ़ाया। इसके बाद मैथिली ने गोपालगंज के गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा से फोन पर बात की। पूरे मामले की जानकारी दी।

बुधवार रात मैथिली ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि गोपालगंज के डीएम से उनकी फोन पर बात हो गई है। डीएम ने आश्वस्त किया है कि बच्ची को कल (गुरुवार) ही ट्राई साइकिल मिल जाएगी। साथ ही प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि बच्ची की आगे की पढ़ाई में कठिनाई ना हो।

कुमार विश्वास ने भी बढ़ाए मदद के हाथ

इसके अलावा मशहूर कवि कुमार विश्वास ने भी बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोनी कुमार के वीडियो को शेयर किया और उसकी मदद करने का ऑफर दिया। अन्य कई लोग भी कमेंट कर सोनी के लिए मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं।

