Sonbarsa Result LIVE: सोनवर्षा चुनाव नतीजा; जदयू के रत्नेश सदा या कांग्रेस की सरिता देवी कौन जीतेगा?

संक्षेप: Sonbarsa Assembly Seat Result LIVE 2025: सहरसा जिले की सोनवर्षा सीट आरक्षित है। यहां से जदयू के रत्नेश सदा, कांग्रेस से सरिता देवी और जन सुराज से सत्येंद्र कुमार चुनावी मैदान में हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। वहीं, 8.30 के बाद से रुझान आना शुरू हो जाएगा।

Sonbarsa Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सहरसा जिले की सोनवर्षा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। इस बार यहां जेडीयू के रत्नेश सदा और कांग्रेस की सरिता देवी के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दरअसल, रत्नेश सदा यहां से लगातार तीन बार जीतते आ रहे हैं। अब यह देखना होगा कि कांग्रेस कि सरिता देवी या जन सुराज पार्टी के सत्येंद्र कुमार उन्हें हरा पाते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोनवर्षा विधानसभा सीट का गठन साल 1951 में हुआ था। इस सीट पर अब तक चार बार कांग्रेस, तीन-तीन बार राजद और जेडीयू, जबकि दो बार जनता दल ने जीत दर्ज की है। वर्ष 1985 में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर यहां से लोक दल के टिकट पर विधायक चुने गए थे। बाद में 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट को अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया। तब से इस क्षेत्र में जेडीयू के रत्नेश सदा का दबदबा कायम है, जो लगातार तीन बार विधायक बन चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो रत्नेश सदा ने कांग्रेस उम्मीदवार तरणी ऋषिदेव को 13 हजार से अधिक वोटों के अंतर से हराकर तीसरी बार जीत हासिल की थी। इस बार भी वे एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं और महागठबंधन ने कांग्रेस की सरिता देवी को उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है।