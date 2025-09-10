Son took knife to kill his father but he snatched it and stabbed to stomach death बेटे ने पिता को मारने के लिए चाकू निकाला, बाप ने छीनकर उसी के पेट में घोंप दिया; मौत, Bihar Hindi News - Hindustan
बेटे ने पिता को मारने के लिए चाकू निकाला, बाप ने छीनकर उसी के पेट में घोंप दिया; मौत

बेटे ने पिता को मारने के लिए चाकू निकाला, बाप ने छीनकर उसी के पेट में घोंप दिया; मौत

मुंगेर जिले के बरियापुर में शराबी बेटे ने अपने पिता को मारने के लिए चाकू निकाला। इस बीच पिता ने उससे चाकू छीनकर उसी के पेट में घोंप दिया। चाकू लगने से बेटे की मौत हो गई। पिता ने पुलिस थाने में जाकर सरेंडर कर दिया।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, बरियारपुर (मुंगेर)Wed, 10 Sep 2025 02:34 PM
बिहार के मुंगेर जिले में पिता ने अपने ही बेटे की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। वारदात बरियापुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि बेटे ने शराब के नशे में अपने पिता को मारने के लिए चाकू निकाला। अपने ऊपर हमला होते देख पिता ने बेटे से चाकू छिन लिया और फिर उसी के पेट में घोंप दिया। गंभीर रूप से घायल बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पिता खुद पुलिस थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया।

मृतक की पहचान 25 वर्षीय नीतीश कुमार के रूप में हुई है। घटना सोमवार देर रात की है। परिजन के अनुसार नीतीश कुमार रात करीब 11 बजे शराब के नशे में घर आया और पिता विंदेश मंडल उर्फ कालू मंडल तथा छोटे भाई लालू कुमार के साथ मारपीट करने लगा। पिता ने मारपीट का विरोध किया तो नीतीश ने चाकू निकालकर पिता पर वार करना चाहा। इसके बाद पिता ने उससे चाकू छीनकर उसके ही पेट में वार कर दिया।

चाकू लगने के से नीतीश कुमार गंभीर रूप से जख्मी होकर गिर पड़ा। परिजन उसे इलाज के बरियारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। चिकित्सकों ने उसे भागलपुर रेफर कर दिया, जहां रात में ही इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद पिता ने मंगलवार सुबह बरियारपुर थाना पहुंचकर सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया।

घटना के संबंध में बरियारपुर थानाध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने बताया कि मृतक के पिता विंदेश मंडल ने थाने में आकर सरेंडर कर दिया और घटना की जानकारी दी। पिता विंदेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है।