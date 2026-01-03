बेटे ने फांसी का फंदा लगाकर की खुदकुशी, मां देखने गई तो आ गया हार्ट अटैक; दोनों की मौत

संक्षेप: पटना में 14 साल के बेटे को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देख मां को हार्ट अटैक आ गया। परिजन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन कुछ देर बाद ही मां-बेटे की मौत हो गई।

बिहार की राजधानी पटना में गर्दनीबाग का दमड़िया मोहल्ला शुक्रवार देर रात मां-बेटे की एक साथ हुई मौत से दहल उठा। दरअसल, बेटे वाजिद (14 वर्ष) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मां शहनाज जब बेटे को देखने गई तो उसी दौरान उसे भी हार्ट अटैक आ गया और उसकी भी मौत हो गई। हालांकि, घटना के कुछ देर तक दोनों की सांसें चल रही थीं। आनन-फानन में परिजन मां-बेटे को गंभीर हालत में अनीसाबाद गोलंबर के पास एक निजी अस्पताल ले गए।

हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने दोनों को पीएमसीएच रेफर कर दिया। परिजन दोनों मां-बेटे को लेकर पीएमसीएच पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा कि वाजिद का छोटा भाई नशे का आदी था। इससे बड़ा भाई वाजिद परेशान था। इसी से तंग आकर उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी।

मृतक वाजिद दो भाइयों में बड़ा था। छोटा भाई करीब 11 साल का है। थानेदार प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस को इस घटना की सूचना नहीं मिली है। हालांकि इसका पता लगा जा रहा है।

शाम से घर नहीं लौटा था वाजिद का छोटा भाई वाजिद छोटे भाई की करतूत से तंग था। इसको लेकर वह काफी परेशान रहता था। शुक्रवार देर शाम से छोटा भाई लापता था। वह और उसका परिवार उसे खोजने निकला, लेकिन पता नहीं चला। उसके बाद वाजिद फंदे से लटक गया। इतने में उसकी मां पहुंची तो उसे फंदे में लटकता देखा, जिससे उसे हार्ट अटैक आ गया।