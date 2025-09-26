मां के सामने बेटे ने ब्लेड से काट लिया गला, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर; युवक मांग रहा था पैसे

सूरज किसी काम के लिये अपनी मां से रुपए की मांग कर रहा था। मां नें असमर्थता दिखाते हुए पैसा देने से इंकार कर दिया। युवक अपने घर से बाहर निकला और गले में ब्लेंड मार गला काट लिया।

बिहार के खगड़िया में पैसे देने से इनकार करने पर एक बेटे ने अपनी मां के सामने खूनी कांड कर दिया। परबत्ता थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव में शुक्रवार को लाचार मां नें पैसा देने से इंकार किया तो बेटे ने ब्लेड से आत्महत्या करने का प्रयास किया। घायल युवक मुरादपुर गांव निवासी चंद्रकिशोर मिश्रा का 24 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार बताया जा राजा है। परिजनों नें खून से लथफथ सूरज को इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल खगड़िया भेज दिया गया जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सूरज किसी काम के लिए अपनी मां से रुपए की मांग कर रहा था। मां नें असमर्थता दिखाते हुए पैसा देने से इंकार कर दिया। पैसा देने से इंकार के बाद युवक अपने घर से बाहर निकला और गले में ब्लेंड मार गला काट लिया। खून से लथपथ युवक घर में आया तो उसकी हालत को देखकर परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों नें आनन फानन के युवक को इलाज के लिये सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टर नें प्राथमिक उपचार करने के बाद घायल की स्थिति को देखते हुए उसे सदर अस्पताल खगड़िया भेज दिया।

सदर अस्पताल के डॉ राजीव रंजन नें बताया कि प्राथमिक उपचार बाद उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। युवक की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई थी। इधर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि घायल युवक को अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है।