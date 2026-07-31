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महापापः मां का सनसनीखेज आरोप- बेटे ने मेरे साथ... नशेड़ी बेटे की भीड़ में धुनाई, गिरफ्तार

By Sudhir Kumar
हिन्दुस्तान, सकरा, हिन्दुस्तान संवाददाता
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रोपी ऑटो चलाता था। वह नशे का आदी है। इस वजह से उसकी पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई है। घटना के वक्त महिला अपने घर में अकेली थी।वह नहा रही थी जब रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 

मां का सनसनीखेज आरोप
मां का सनसनीखेज आरोप

Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में रिश्ते को शर्मसार करने वाली वारदात से सनसनी फैल गयी। सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को 50 साल की अधेड़ महिला से चाकू के बल पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप 35 वर्षीय पुत्र पर लगा है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गया था लेकिन, लोगों की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भीड़ में शामिल लोगों ने उसकी जमकर धुनाई की।

घटना की जानकारी मिलते ही दर्जनों ग्रामीणों ने आरोपित को पकड़कर उस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवक को भीड़ से अलग कर थाने ले गई। हंगामे की आशंका को देखते हुए थाने के मुख्य गेट पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। फरार आरोपी को पुलिस ने आरोपित को ढोली स्टेशन के समीप से गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता कि आरोपी ऑटो चलाता था। वह नशे का आदी है। इस वजह से उसकी पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई है। घटना के वक्त महिला अपने घर में अकेली थी।

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पीड़िता ने गुरुवार को इस संबंध में केस दर्ज कराया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि नहाने के दौरान प्रसाद लेने के बहाने पुत्र ने बुलाया और चाकू का भय दिखाकर घटना को अंजाम दिया। वह घर पर अकेली थी। पति मजदूरी करने गए थे। शाम को पति घर लौटे तो उन्हें जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से आरोपित को ढोली स्टेशन के समीप से पकड़ लिया। उसे घर लाकर एक कमरे में बंद कर दिया। इधर, डीएसपी पूर्वी टू सकरा मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

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पंचायत के दौरान मौका पाकर फिर निकल भागा

मामले को लेकर गुरुवार की सुबह पंचायत बुलाई गई। जनप्रतिनिधि और ग्रामीण दरवाजे पर बैठ हुए थे। इसी बीच आरोपित ने साड़ी को खिड़की से बांधा और उसके सहारे उतर कर फिर फरार हो गया। सूचना पर थानेदार शिवेंद्र नारायण सिंह, एएसआई राजकुमार के साथ पुलिस टीम पहुंची। आरोपित एक खंडहरनुमा घर में छिपा था। पुलिस को देखते ही वह वहां से भागा। पुलिस ने पीछा करते हुए उसे ढोली स्टेशन के समीप दबोच लिया। आरोपित की पत्नी चार दिन पहले अपने तीन बच्चों को लेकर देवर के साथ मायके चली गई थी। परिजन और ग्रामीणों ने बताया कि आरोपित नशेड़ी है। पूरी कमाई नशे में खर्च कर देता है। इससे तंग आकर पत्नी बच्चों के साथ मायके में ही रहती है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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