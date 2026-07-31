महापापः मां का सनसनीखेज आरोप- बेटे ने मेरे साथ... नशेड़ी बेटे की भीड़ में धुनाई, गिरफ्तार

रोपी ऑटो चलाता था। वह नशे का आदी है। इस वजह से उसकी पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई है। घटना के वक्त महिला अपने घर में अकेली थी।वह नहा रही थी जब रेप की वारदात को अंजाम दिया गया।

Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में रिश्ते को शर्मसार करने वाली वारदात से सनसनी फैल गयी। सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को 50 साल की अधेड़ महिला से चाकू के बल पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप 35 वर्षीय पुत्र पर लगा है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गया था लेकिन, लोगों की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भीड़ में शामिल लोगों ने उसकी जमकर धुनाई की।

घटना की जानकारी मिलते ही दर्जनों ग्रामीणों ने आरोपित को पकड़कर उस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवक को भीड़ से अलग कर थाने ले गई। हंगामे की आशंका को देखते हुए थाने के मुख्य गेट पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। फरार आरोपी को पुलिस ने आरोपित को ढोली स्टेशन के समीप से गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता कि आरोपी ऑटो चलाता था। वह नशे का आदी है। इस वजह से उसकी पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई है। घटना के वक्त महिला अपने घर में अकेली थी।

पीड़िता ने गुरुवार को इस संबंध में केस दर्ज कराया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि नहाने के दौरान प्रसाद लेने के बहाने पुत्र ने बुलाया और चाकू का भय दिखाकर घटना को अंजाम दिया। वह घर पर अकेली थी। पति मजदूरी करने गए थे। शाम को पति घर लौटे तो उन्हें जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से आरोपित को ढोली स्टेशन के समीप से पकड़ लिया। उसे घर लाकर एक कमरे में बंद कर दिया। इधर, डीएसपी पूर्वी टू सकरा मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।