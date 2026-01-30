Hindustan Hindi News
Son raped father support teenage girl abducted at gunpoint in Bihar brutalized for six days
बेटा करता था रेप और बाप पहरेदारी, बिहार में कट्टा की नोक पर अगवा किशोरी से छह दिनों तक दरिंदगी

संक्षेप:

शौच करने गयी किशोरी को अगवा करने के बाद बंधक बनाकर दुष्कर्म गया। इस वारदात का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि पिता अपने बेटे को रेप करने में मदद करता था।

Jan 30, 2026 01:03 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार में भोजपुर के धनगाई थाना क्षेत्र में बंदूक के बल पर किशोरी को अगवा कर छह दिनों तक दुष्कर्म करने की घटना सामने आयी है। शौच करने गयी किशोरी को अगवा करने के बाद बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। इस वारदात का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि पिता अपने बेटे को रेप करने में मदद करता था। किशोरी के बयान पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है जिसमें पॉक्सो ऐक्ट की धाराएं भी लगाई गई

आरोप उसी गांव के मिथुन चौधरी नामक युवक पर लगाया गया है। आरोपित का पिता भी अपने बेटे की गुनाह का भागीदार रहा। आरोप है कि वह अपने बेटे की पहरेदारी करता था। वह घर में ताला लगाकर रखता था। 25 जनवरी को किशोरी किसी तरह चंगुल से भाग कर अपने घर पहुंची। किशोरी के बयान पर पर मिथुन चौधरी और उसके पिता मनजी चौधरी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

पुलिस ने किशोरी की मेडिकल जांच और न्यायालय में बयान दर्ज करवाया है। प्राथमिकी में किशोरी की ओर से कहा गया है कि 19 जनवरी की देर शाम करीब शौच करने खेत की ओर गयी थी। लौटने के दौरान मिथुन चौधरी ने कट्टा के बल पर पकड़ लिया और मुंह बांध कर अपने घर ले गया। उसके बाद से छोड़ा नहीं और कई बार रेप का शिकार बनाया। किशोरी ने बंधक बनाकर रेप करने में मिथुन के पिता पर बेटे को साथ देने का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष विश्वजीत कुमार ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
