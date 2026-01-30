बेटा करता था रेप और बाप पहरेदारी, बिहार में कट्टा की नोक पर अगवा किशोरी से छह दिनों तक दरिंदगी

संक्षेप: शौच करने गयी किशोरी को अगवा करने के बाद बंधक बनाकर दुष्कर्म गया। इस वारदात का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि पिता अपने बेटे को रेप करने में मदद करता था।

बिहार में भोजपुर के धनगाई थाना क्षेत्र में बंदूक के बल पर किशोरी को अगवा कर छह दिनों तक दुष्कर्म करने की घटना सामने आयी है। शौच करने गयी किशोरी को अगवा करने के बाद बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। इस वारदात का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि पिता अपने बेटे को रेप करने में मदद करता था। किशोरी के बयान पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है जिसमें पॉक्सो ऐक्ट की धाराएं भी लगाई गई

आरोप उसी गांव के मिथुन चौधरी नामक युवक पर लगाया गया है। आरोपित का पिता भी अपने बेटे की गुनाह का भागीदार रहा। आरोप है कि वह अपने बेटे की पहरेदारी करता था। वह घर में ताला लगाकर रखता था। 25 जनवरी को किशोरी किसी तरह चंगुल से भाग कर अपने घर पहुंची। किशोरी के बयान पर पर मिथुन चौधरी और उसके पिता मनजी चौधरी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।