बेटे निशांत ने नीतीश कुमार के पैर छुए, कहा- पिता पूरी तरह फिट, आगे भी वादे पूरे करेंगे

संक्षेप: नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पिता के 10वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। निशांत ने कहा कि उनके पिता पूरी तरह फिट हैं और आगे भी जनता को किए वादे पूरे करेंगे।

नीतीश कुमार के 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर उनके बेटे निशांत कुमार ने बधाई दी और पैर छूकर पिता का आशीर्वाद लिया। निशांत ने कहा कि एनडीए की प्रचंड जीत उनके पिता के 20 वर्षों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि नीतीश पूरी तरह फिट हैं। पिता ने जो वायदे किये हैं, उसे पहले भी पूरा किया है और आगे भी वे अपने किए तमाम वादों को पूरा करेंगे। आने वाले समय में बिहार और विकास करेगा।

निशांत कुमार ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत काम किया है। वे पिछले 20 सालों से बिहार के लिए काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में बिहार ने हर क्षेत्र में तरक्की की है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार को भरपूर मदद दी है। वे बिहार को हर संभव मदद कर रहे हैं। यही नहीं, चिराग पासवान, उपेन्द्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी भी बिहार के विकास में मदद कर रहे हैं।

नीतीश कुमार के स्वास्थ्य से संबंधित सवाल के जवाब में बेटे निशांत ने कहा कि पिता पूरी तरह फिट हैं। कोई परेशानी नहीं है। उन्हें गुरुवार को गांधी मैदान में शपथ लेता देखकर बहुत खुशी हुई।

बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत सक्रिय राजनीति में नहीं हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले उनके राजनीति में आने की खूब चर्चा चली थी। जेडीयू के कई नेताओं ने यह मांग रखी थी। इस चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नीतीश कुमार के बड़े भाई सतीश कुमार ने भी अपने भतीजे को लेकर कहा कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए।