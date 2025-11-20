Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsSon Nishant touches Nitish Kumar feet saying his father completely fit will fulfill promises
बेटे निशांत ने नीतीश कुमार के पैर छुए, कहा- पिता पूरी तरह फिट, आगे भी वादे पूरे करेंगे

बेटे निशांत ने नीतीश कुमार के पैर छुए, कहा- पिता पूरी तरह फिट, आगे भी वादे पूरे करेंगे

संक्षेप:

नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पिता के 10वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। निशांत ने कहा कि उनके पिता पूरी तरह फिट हैं और आगे भी जनता को किए वादे पूरे करेंगे। 

Thu, 20 Nov 2025 10:06 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

नीतीश कुमार के 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर उनके बेटे निशांत कुमार ने बधाई दी और पैर छूकर पिता का आशीर्वाद लिया। निशांत ने कहा कि एनडीए की प्रचंड जीत उनके पिता के 20 वर्षों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि नीतीश पूरी तरह फिट हैं। पिता ने जो वायदे किये हैं, उसे पहले भी पूरा किया है और आगे भी वे अपने किए तमाम वादों को पूरा करेंगे। आने वाले समय में बिहार और विकास करेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

निशांत कुमार ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत काम किया है। वे पिछले 20 सालों से बिहार के लिए काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में बिहार ने हर क्षेत्र में तरक्की की है।

ये भी पढ़ें:निशांत को राजनीति में आना चाहिए, नीतीश के बड़े भाई ने भतीजे को समझाई जिम्मेदारी
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार को भरपूर मदद दी है। वे बिहार को हर संभव मदद कर रहे हैं। यही नहीं, चिराग पासवान, उपेन्द्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी भी बिहार के विकास में मदद कर रहे हैं।

नीतीश कुमार के स्वास्थ्य से संबंधित सवाल के जवाब में बेटे निशांत ने कहा कि पिता पूरी तरह फिट हैं। कोई परेशानी नहीं है। उन्हें गुरुवार को गांधी मैदान में शपथ लेता देखकर बहुत खुशी हुई।

बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत सक्रिय राजनीति में नहीं हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले उनके राजनीति में आने की खूब चर्चा चली थी। जेडीयू के कई नेताओं ने यह मांग रखी थी। इस चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नीतीश कुमार के बड़े भाई सतीश कुमार ने भी अपने भतीजे को लेकर कहा कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Nitish Kumar Nishant Kumar JDU JDU अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।