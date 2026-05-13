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प्रणाम कर पिता को सुनसान में ले गया बेटा, फिर सीने में मारी गोली; प्रॉपर्टी के लिए बाप की हत्या

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, नालंदा
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नालंदा जिले के तूफानगंज गांव में एक बेटे ने अपने पिता को प्रणाम किया, फिर सुनसान जगह पर ले गया। आरोप है कि वहां पर बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। परिवार में संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था।

बिहार के नालंदा जिले से बाप-बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। भागनबिगहा ओपी क्षेत्र अंतर्गत तूफानगंज गांव में बुधवार को संपत्ति विवाद में एक बेटे ने अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। परिजन में कोहराम मच गया।

मृतक की पहचान 48 वर्षीय बच्चू पासवान के रूप में की गई है। परिजन के अनुसार, बुधवार दोपहर आरोपी बेटा घर पहुंचा और पहले पिता को प्रणाम किया। इसके बाद वह उन्हें बातचीत के बहाने घर से कुछ दूरी पर सुनसान इलाके में ले गया, जहां उनके सीने में गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था।

बच्चू पासवान ने की थी दो शादियां

मृतक के पुत्र जितेंद्र पासवान ने बताया कि उसके पिता ने दो शादियां की थीं। पहली पत्नी से एक बेटा पवन पासवान था, जबकि दूसरी पत्नी गुलाबी देवी से दो बेटे और दो बेटियां हैं। करीब 25 वर्ष पहले पहली पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद बच्चू पासवान ने दूसरी शादी की थी।

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परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद

परिजन का आरोप है कि संपत्ति बंटवारे को लेकर लंबे समय से परिवार में विवाद चल रहा था। बंटवारे के बाद आरोपी अपने परिवार के साथ पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र के नटेर गांव में रहने लगा था। आरोप है कि बंटवारे में उसे मकान मिला था, जबकि दूसरी पत्नी गुलाबी देवी के हिस्से में जमीन आई थी। इसी बंटवारे से वह नाराज चल रहा था और इसी रंजिश में उसने घटना को अंजाम दिया।

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घटना के बाद घायल बच्चू पासवान को आनन-फानन में इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डीएसपी-2 संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। प्रारंभिक जांच में पुत्र द्वारा गोली मारने की बात सामने आ रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही।

(नालंदा से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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