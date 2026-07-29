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बेटा मम्मी के साथ रहेगा, स्कूल पापा ले जाएंगे, खर्चा कौन उठाएगा? पति-पत्नी के झगड़े पर हाईकोर्ट का अहम फैसला

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, पटना
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पटना हाईकोर्ट ने पति और पत्नी के झगड़े में मासूम बच्चे का बचपन ना बिगड़े, इसके लिए अंतरिम आदेश जारी किया है। बेटा अपनी मम्मी और पापा के साथ कितने समय और कब रहेगा, उसका खर्च कौन उठाएगा, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है।  

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पति-पत्नी के झगड़े में बच्चे की देखभाल कैसे होगी, हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला (प्रतीकात्मक तस्वीर)

शंभू शरण, पटना। हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के झगड़े में फंसे मासूम बेटे की देखभाल के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए उसके माता-पिता को जरूरी निर्देश दिए हैं। पटना हाईकोर्ट ने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चे से ना तो उसकी मां का स्नेह छूटे और ना ही उसके पिता का साथ टूट सके। 6 साल का मासूम बेटा फिलहाल अपनी मम्मी के साथ रहेगा, लेकिन रोजमर्रा की दिनचर्या में पिता की भी भूमिका बराबर बनी रहेगी।

यह मामला पटना का है। पति और पत्नी दोनों डॉक्टर हैं और उनके बीच फैमिली कोर्ट में वैवाहिक विवाद का केस चल रहा है। दंपति के दो बेटे हैं, पहला 12 साल का जबकि दूसरा 6 साल का है। मां ने बेटे की कस्टडी के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने मां की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों पक्षों और उनके परिजन एवं दोनों बच्चों से अपने चैंबर में लंबी बातचीत के बाद यह व्यवस्था की।

बेटा मम्मी के पास रहेगा, पापा स्कूल छोड़ने और लेने जाएंगे

पटना हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि छोटा बेटा उसकी मम्मी के पास रहेगा। स्कूल वाले दिनों में पापा हर सुबह बच्चे को मां के घर से स्कूल छोड़ने जाएंगे। स्कूल की छुट्टी होने पर पिता ही उसे लेने जाएंगे और उसे वापस उसकी मां के घर छोड़ देंगे। शाम के समय पिता और दादा-दादी बच्चे से मिलने जा सकेंगे, इसमें मां कोई बाधा नहीं डालेगी।

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बच्चे का खर्च मां-बाप दोनों मिलकर उठाएंगे

अदालत ने कहा कि माता-पिता दोनों डॉक्टर हैं और बच्चे की देखभाल करने में सक्षम हैं। फिलहाल बच्चा मां के साथ रहेगा। मगर, स्कूल फीस, पढ़ाई का पूरा खर्च और गाड़ी का खर्च माता-पिता दोनों मिलकर बराबर-बराबर उठाएंगे।

वीकेंड पर 24 घंटे पापा के साथ रहेगा बेटा

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हर शनिवार सुबह 10 बजे से रविवार सुबह 10 बजे तक बच्चा पापा के पास रहेगा। लंबी छुट्टियों में मां और पिता दोनों आधा-आधा समय बच्चे को अपने पास रखेंगे। छुट्टियों के दौरान पिता अपने बेटे को देश में कहीं भी घुमाने ले जा सकते हैं, लेकिन स्कूल शुरू होने से पहले उसे वापस मां को सौंपना होगा। पटना से बाहर जाने की सूचना पहले फैमिली कोर्ट को देनी होगी।

बच्चे का पासपोर्ट कोर्ट ने जमा

हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे का पासपोर्ट फैमिली कोर्ट में जमा रहेगा। उसे अदालत की अनुमति के बिना विदेश नहीं ले जाया जा सकेगा।

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बड़े बेटे ने पिता के साथ रहने की जताई इच्छा

इस मामले पर सुनवाई के दौरान डॉक्टर दंपति के 12 वर्षीय बेटे ने कोर्ट को बताया कि वह छुट्टियों में अपने पापा के साथ रहना चाहता है। हाईकोर्ट ने इस भावनात्मक लगाव को अपने आदेश में शामिल किया है। बड़ा बेटा छुट्टियों में अपने पिता के साथ रहेगा।

पति-पत्नी को हिदायत

पटना हाईकोर्ट ने पति और पत्नी को एक-दूसरे के खिलाफ कोई नया आपराधिक केस नहीं करने की हिदायत भी दी। साथ ही फैमिली कोर्ट को 6 महीने के भीतर इस केस को खत्म करने का आदेश दिया।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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