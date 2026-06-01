बिहार में मां की आंखों के सामने बेटे ने पत्थर से कूचकर पिता को मार डाला, इलाके में सनसनी
Bihar Crime News: अररिया के महसेली गांव में रविवार देर रात 24 वर्षीय बेटे ने घरेलू विवाद में अपने 65 वर्षीय पिता मोहम्मद लईक की पत्थर से मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया।
Bihar Crime News: बिहार के अररिया जिले के रानीगंज से एक बेहद खौफनाक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां रानीगंज प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बौसीं थाना क्षेत्र के महसेली गांव में एक कलयुगी बेटे ने मामूली घरेलू विवाद के बाद गुस्सा होकर अपने ही 65 वर्षीय वृद्ध पिता के सिर पर पत्थर से ताबड़तोड़ वार कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है और गांव में भारी सन्नाटा पसरा है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
रात 9 बजे शुरू हुआ था झगड़ा, कलयुगी बेटे ने मार डाला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरी खौफनाक घटना रविवार की देर रात करीब नौ बजे की है। मृतक की पहचान महसेली गांव (मिर्जापुर पंचायत, वार्ड संख्या तीन) निवासी 65 वर्षीय मोहम्मद लईक के रूप में की गई है। मृतक की पत्नी मकिना ने रोते हुए पुलिस को बताया कि रविवार की रात घर में मामूली बात को लेकर आपसी कहासुनी और झगड़ा हो रहा था। इसी दौरान उनका 24 वर्षीय बेटा खालिद बुरी तरह भड़क उठा और उसने पास में पड़ा एक भारी पत्थर उठाकर अपने पिता मोहम्मद लईक के सिर पर दे मारा। पत्थर लगते ही बुजुर्ग का सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े।
सदर अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम
वारदात के बाद घर में चीख-पुकार मच गई, जिसे सुनकर दौड़े स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल मोहम्मद लईक को तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया ले जाया गया। लेकिन घाव इतना गहरा था कि अस्पताल में इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस खौफनाक घटना को लेकर सोमवार की सुबह बौसीं थानाध्यक्ष कुंदन कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मृतक की पत्नी मकिना के लिखित बयान पर हत्यारोपी बेटे खालिद के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है।
आरोपी की तलाश में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी
बौसीं थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने मीडिया को बताया कि घरेलू विवाद में बेटे द्वारा पिता की हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी बेटा खालिद मौके से फरार है। पुलिस की विशेष टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित और संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। थानाध्यक्ष ने दावा किया है कि कलयुगी बेटे को जल्द ही दबोचकर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा।
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