कलियुगी बेटे का महापाप, बूढ़ी मां की पीट-पीटकर की हत्या; विवाद का कारण आलू, गिरफ्तार
आरोपी बेटे ने अपनी बूढ़ी मां को इतना पीटा कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
बहादुरगंज, निज संवाददाता। बिहार के किशनगंज में एक कलयुगी पुत्र ने मां-बेटे के रिश्ते को दरकिनार कर अपनी विधवा मां की हत्या कर दी। आरोपी ने मां को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। घटना रविवार दोपहर बहादुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापुर बंगामा पंचायत से जुड़े वार्ड संख्या 9 की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। भाई की शिकायत पर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। आरोपी ने आलू की खेती के विवाद में मां की जान ले ली।
मृतक की पहचान खैरुन निशा (58) पति स्व.जियाउद्दीन के रूप में की गई है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया और मां की हत्या के आरोपी पुत्र सहीरुल आलम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
खेत में आलू लगाने से रोक रहा था आरोपी
घटना के संबंध में बताया गया कि रविवार की दोपहर खैरुन निशा विशनपुर हाट से घर लौटकर बड़ी बहू के साथ खाना खा रही थी। इस बीच खैरुन निशा की छोटी बहू खेत में आलू रोपने करने पहुंची थी। उनका मंझला पुत्र (आरोपी) सहीरुल आलम खेत में पहुंच गया। वह खेत में आलू लगाने का विरोध करने लगा और अपनी भाई की पत्नी को आलू लगाने से रोक दिया।
शोर सुनकर खेत में पहुंची मां
खेत में शोर गुल सुनकर खैरुन निशा पहुंच गई और सहीरुल को छोटी बहू को रोकने से मना किया। उन्होंने अपनी बहू का समर्थन किया और खेती करने की की बात कही। मां के जवाब पर सहीरुल आलम आग बबूला हो गया और खेत में ही अपनी बूढ़ी मां को लात -घुसा से बेरहमी पीटने लगा। मारपीट कर जमीन पर पटक दिया। ज्यादा चोट लगने से वहीं पर अधमरी हो गईं और थोड़ी देर के बाद उनकी मौत हो गई। आरोपी भागने लगा जिसे लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस जब पहुंची तो कानून के हवाले कर दिया।
भाई की शिकायत पर एफआईआर
इस मामले में मृतका के एक अन्य पुत्र चिराग अली की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपित पुत्र सहीरुल आलम को गिरफ्तार कर लिया। बहादुरगंज थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि मां के साथ बेरहमी से मारपीट कर हत्या करने से जुड़े मामले में आरोपी पुत्र सहीरुल आलम को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। परिवार के लोगों और ग्रामीणों से जानकारी जुटाई जा रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें