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बेटे ने नींद में सो रही मां को गड़ासे से क्यों मार डाला, बड़े भाई को फंसाने की भी कोशिश

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, डुमरियाघाट, पूर्वी चंपारण
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जमीन की लालच में एक बेटा अपनी ही मां का हत्यारा बन बैठा। उसने गहरी नींद में सो रही मां को गड़ासे से मार डाला। इस सनसनीखेज मर्डर के बाद उसने अपने बड़े भाई को फंसाने की भी कोशिश की थी। 

Representative image
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बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में डुमरियाघाट थाना क्षेत्र के सरेया बदुराहा गांव में जमीन के लालच में बेटे ने अपनी मां पार्वती देवी (65) की गड़ासे से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बड़े भाई को हत्या के मामले में फंसाकर पूरी जमीन पर कब्जा करने की मंशा से रविवार आधी रात में वारदात को अंजाम दिया। आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त गड़ासा भी बरामद कर लिया गया है। एफएसएल और डॉग स्क्वॉयड की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि आधी रात के बाद घर में सो रही बुजुर्ग मां के सिर पर गड़ासे से ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी गई। मृतका पार्वती देवी स्व. जीउत महतो की पत्नी थीं। सोमवार सुबह घर में उनका खून से लथपथ शव मिलने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई।

डुमरियाघाट थाने के सरैया बदुराहा गांव में धन के लाभ में पुत्र के द्वारा अपनी मां की हत्या किये जाने की घटना से पूरा गांव मर्माहत है। यह खबर पूरे गांव और आसपास के पूरे क्षेत्र में फैल गई। जो जहां सुना वह स्तब्ध रह गया। सभी यह चर्चा कर रहे थे कि जन्म देने वाली मां को एक बेटे ने कितनी बेदर्दी से हत्या कर दी। सरेया बदुराहा गांव निवासी स्व.जीउत महतो की पत्नी पार्वती देवी (65) का शव बेड पर ही लहूलुहान पड़ा हुआ था। चारों ओर खून के धब्बे बिखरे हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच कर तुरन्त करीब दो सौ मीटर के क्षेत्र को सील कर दिया।

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वहीं सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। वैज्ञानिक तरीके से डॉग स्क्वॉयड की टीम ने तुरंत जांच शुरू कर दी। पुलिस ने परिजनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लैब, एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड की मदद से घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। जांच के दौरान पुलिस ने मृतका के छोटे पुत्र धर्मदेव सहित कुछ लोगों से पूछताछ की। पूछताछ औ घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर धर्मदेव पर संदेह गहराया। कड़ी पूछताछ में वह टूट गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

डॉग स्क्वॉयड और एफएसएल टीम ने की जांच

घटना की सूचना मिलते ही चकिया डीएसपी के नेतृत्व में डुमरियाघाट थानाध्यक्ष विवेक कुमार बालेंदु पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एफएसएल टीम और डॉग स्क्वॉयड की मदद से घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। जांच और पूछताछ के दौरान पुलिस को मृतका के छोटे बेटे धर्मवीर महतो पर संदेह हुआ। पुलिस के अनुसार, कड़ी पूछताछ में आरोपी धर्मवीर टूट गया और उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसका बड़ा भाई कमलदेव महतो मां पर जमीन अपने नाम कराने का दबाव बना रहा था। इसी का फायदा उठाकर उसने रात में सो रही मां की हत्या कर दी, ताकि हत्या का शक बड़े भाई पर जाए और वह जेल चला जाए। इसके बाद पूरी जमीन पर उसका कब्जा हो सके।

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हत्या में प्रयुक्त गड़ासा बरामद, आरोपी गिरफ्तार

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने गड़ासे को घर के सामने पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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