बेटे ने जमीन के लिए ईंट से कूचकर पिता की ली जान, पटना में 'सिम्बा' ने कातिल को ढूंढा
शरीफागंज निवासी प्रेम सुंदरी देवी ने पुलिस को बताया कि उनके पति विजेन्द्र प्रसाद सिंह झिझड़ीबाग के पास एक ईंट भट्ठा में मुंशी थे। रोज की तरह शनिवार की सुबह पांच बजे के करीब घर से काम पर निकले थे। थोड़ी देर बाद मंझले बेटे राकेश दौड़ता हुआ आया और बोला कि भट्ठा के पास किसी ने पापा को मारा है।
बिहार की राजधानी पटना में जमीन विवाद में 80 वर्षीय विजेन्द्र प्रसाद सिंह की ईंट-पत्थर से कूंचकर बड़े बेटे रमेश ने हत्या कर दी। घटना शनिवार सुबह मालसलामी थाना क्षेत्र के शरीफागंज में घटी। पुलिस ने मौके पर पहुंच छानबीन की। इसके बाद एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वॉयड को बुलाया गया। जांच के दौरान खोजी कुत्ता सिम्बा की मदद से पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।
शरीफागंज निवासी प्रेम सुंदरी देवी ने पुलिस को बताया कि उनके पति विजेन्द्र प्रसाद सिंह झिझड़ीबाग के पास एक ईंट भट्ठा में मुंशी थे। रोज की तरह शनिवार की सुबह पांच बजे के करीब घर से काम पर निकले थे। थोड़ी देर बाद मंझले बेटे राकेश दौड़ता हुआ आया और बोला कि भट्ठा के पास किसी ने पापा को मारा है। इसके बाद वह राकेश और छोटे बेटे रजनीश के साथ मौके पर पहुंची तो देखा कि विजेन्द्र प्रसाद जमीन पर बेसुध पड़े थे। शरीर से खून निकल रहा था।
उनके आसपास ईंट-पत्थर पड़े थे। परिजनों ने उन्हें उठाकर तुरंत एनएमसीएच में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीड़िता का कहना था कि उसके पति की हत्या बड़े बेटे रमेश ने की है। वह पहले भी मेरा और पति के साथ जमीन को लेकर चल रहे विवाद में हत्या की कोशिश कर चुका था।
‘सिम्बा’ की मदद से पुलिस ने आरोपित को दबोचा
डीएसपी डॉ. गौरव कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन कर रही थी। इसी क्रम में खोजी कुत्ता सिम्बा की मदद से आरोपित रमेश को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपित के खिलाफ महिला उत्पीड़न और हत्या के प्रयास का मामला पहले से दर्ज है। जमीन अपने नाम करने को लेकर वह माता-पिता के साथ अक्सर झगड़ा करता था व इसी को लेकर उसने घटना को अंजाम दिया है।