बिहार: दिव्यांग पिता ने घर के आगे खड़ी कर दी ट्राई साइकिल, बेटे ने पीट-पीट कर मार डाला
मिली जानकारी के अनुसार मृतक के पुत्र डोमन साह ने अपने घर के पास खड़ी दिव्यांग ट्राई साइकिल को हटाने के लिए पिता ले कहा। डोमन के पिता ने सरकार की ओर से मिली ट्राईसाइकिल को हटाने से मना दिया। इसके बाद वहां मारपीट शुरू हो गई।
खगड़िया, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार में ट्राई साइकिल खड़ी करने पर एक बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। हैरान कर देने वाली वारदात खगड़िया जिले की है। जिले के मोरकाही थानान्तर्गत बछौता गांव में गुरुवार को घर के आगे खड़ी दिव्यांग रिक्शा को हटाने के विवाद में एक कलियुगी पुत्र ने अपने पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी है। मृतक स्थानीय वार्ड तीन निवासी 75 वर्षीय उपेन्द्र साह बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों की चीत्कार से आसपास का माहौल गमगीन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक के पुत्र डोमन साह ने अपने घर के पास खड़ी दिव्यांग ट्राई साइकिल को हटाने के लिए पिता ले कहा। डोमन के पिता ने सरकार की ओर से मिली ट्राईसाइकिल को हटाने से मना दिया।
इसके बाद डोमन साह ने अपने पिता से मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में बुजुर्ग पिता उपेन्द्र साह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची मोरकाही थाना की पुलिस ने आरोपी पुत्र डोमन साह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि घटना के पीछे की वजह को लेकर परिवार के भीतर से ही अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं। मृतक के पोते अनुज गुप्ता ने बताया कि उसके दादा उपेन्द्र साह और चाचा डोमन साह के बीच जमीन में हिस्सेदारी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है।
जमीन में हिस्सा नहीं मिलने के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। इधर मोरकाही थानाध्यक्ष उदय शंकर कुमार ने बताया कि आरोपी डोमन साह को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस पारिवारिक विवाद, जमीन में हिस्सेदारी और ट्राईसाइकिल को लेकर हुए विवाद सहित सभी पहलूओं की जांच कर रही है। एसएफएल टीम द्वारा घटनास्थल से क़ई साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं। परिजनों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर घटना के कारण का पता लगाने का पुलिस प्रयास कर रही है।