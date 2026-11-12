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बिहार: दिव्यांग पिता ने घर के आगे खड़ी कर दी ट्राई साइकिल, बेटे ने पीट-पीट कर मार डाला

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाददाता, खगड़िया
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मिली जानकारी के अनुसार मृतक के पुत्र डोमन साह ने अपने घर के पास खड़ी दिव्यांग ट्राई साइकिल को हटाने के लिए पिता ले कहा। डोमन के पिता ने सरकार की ओर से मिली ट्राईसाइकिल को हटाने से मना दिया। इसके बाद वहां मारपीट शुरू हो गई। 

Khagaria Father Murder
खगड़िया में बेटे ने पिता की हत्या कर दी है।

खगड़िया, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार में ट्राई साइकिल खड़ी करने पर एक बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। हैरान कर देने वाली वारदात खगड़िया जिले की है। जिले के मोरकाही थानान्तर्गत बछौता गांव में गुरुवार को घर के आगे खड़ी दिव्यांग रिक्शा को हटाने के विवाद में एक कलियुगी पुत्र ने अपने पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी है। मृतक स्थानीय वार्ड तीन निवासी 75 वर्षीय उपेन्द्र साह बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों की चीत्कार से आसपास का माहौल गमगीन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक के पुत्र डोमन साह ने अपने घर के पास खड़ी दिव्यांग ट्राई साइकिल को हटाने के लिए पिता ले कहा। डोमन के पिता ने सरकार की ओर से मिली ट्राईसाइकिल को हटाने से मना दिया।

इसके बाद डोमन साह ने अपने पिता से मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में बुजुर्ग पिता उपेन्द्र साह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची मोरकाही थाना की पुलिस ने आरोपी पुत्र डोमन साह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि घटना के पीछे की वजह को लेकर परिवार के भीतर से ही अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं। मृतक के पोते अनुज गुप्ता ने बताया कि उसके दादा उपेन्द्र साह और चाचा डोमन साह के बीच जमीन में हिस्सेदारी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है।

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जमीन में हिस्सा नहीं मिलने के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। इधर मोरकाही थानाध्यक्ष उदय शंकर कुमार ने बताया कि आरोपी डोमन साह को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस पारिवारिक विवाद, जमीन में हिस्सेदारी और ट्राईसाइकिल को लेकर हुए विवाद सहित सभी पहलूओं की जांच कर रही है। एसएफएल टीम द्वारा घटनास्थल से क़ई साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं। परिजनों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर घटना के कारण का पता लगाने का पुलिस प्रयास कर रही है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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