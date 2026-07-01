बिहार के कैमूर जिले में बेटे ने की पिता की हत्या, मामूली विवाद में मर्डर

बिहार के कैमूर जिले में एक बेटे ने अपने पिता की पीट-पीट कर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी है। बड़ी हैरानी की बात यह भी है कि महज बकरी को बांधने की बात से शुरू हुआ विवाद मर्डर तक जा पहुंचा।

बिहार में रिश्तों के कत्ल की एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव स्थित बरकट्टा टोला में मंगलवार की रात मामूली विवाद में एक बेटे ने अपने ही पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतक 60 वर्षीय चुल्हन बिंद बड़कट्टा टोला के निवासी थे। चैनपुर थाने की पुलिस ने बुधवार को शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा किया और सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। चुल्हन बिंद के घरवाले उनकी मौत से गमजदा हैं और आरोपी बेटा फिलहाल फरार बताया जा रहा है।

इस सनसनीखेज वारदात को लेक मृतक चुल्हन बिंद के छोटे बेटे जितेंद्र कुमार बिंद ने बताया कि उसका माझिल भाई सोनू बिंद ने घर के गलियारे में बकरी बांध कर रखा था। उसके पिता चुल्हन बिंद ने अपने बेटे सोनू बिंद से रास्ते से बकरी को हटाकर दूसरी जगह बांधने की बात कही। बस इतनी सी बात पर सोनू नाराज हो गया और पिता से बहस करने लगा। विवाद बढ़ा और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। सोनू ने लाठी-डंडे से पीटकर अपने पिता को गंभीर रूप से घायल कर दिया।

घटना के बाद परिजन घायल वृद्ध को लेकर चैनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे। यहां के चिकित्सक ने उनका प्राथमिक उपचार कर उन्हें गंभीर हालत में सदर अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उन्हें एक एंबुलेंस से लेकर सदर अस्पताल गए। इमरजेंसी के डॉक्टर ने उनका इलाज करते हुए चिंताजनक हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया। बेहतर इलाज कराने के लिए परिजन उन्हें लेकर वाराणसी जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया।