सास को पटक कर दबिया से गला रेत डाला, बिहार में दामाद का खूनी तांडव
संक्षेप: स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते दो दिनों से परिवार में झगड़ा चल रहा था। इसी विवाद को लेकर दामाद ने सास पर हमला किया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित दामाद दौड़ते हुए अमरख गांव की ओर फरार हो गया
बिहाह के मुजफ्फरपुर जिले में दामाद ने अपनी सास की हत्या कर दी। यहां मनियारी थाना के चैनपुर में अपराधी प्रवृत्ति के दामाद ने पारिवारिक विवाद में दबिया से गला काटकर अपने ही सास की हत्या कर दी। मृतिका शकीला खातून की उम्र 50 वर्ष थी। वह गांव के चवर में धनकटिया कर रही थी। इसी दौरान उसका दामाद आगानगर गांव निवासी मो. नौशाद आया और हाथ में लिए दबिया से उसने उनपर हमला कर दिया। विरोध करने पर सास को पटक कर गला रेत दी।
मां के साथ खेत में काम कर रही 14 वर्षीय किशोरी तरन्नुम परवीन भी बीच बचाव में घायल हो गई। उसके सिर और हाथ में गहरे जख्म आए हैं। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जुड़ गई है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजने की कवायद शुरू कर दी है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते दो दिनों से परिवार में झगड़ा चल रहा था। इसी विवाद को लेकर दामाद ने सास पर हमला किया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित दामाद दौड़ते हुए अमरख गांव की ओर फरार हो गया। बुनियादी थानेदार ने बताया कि दामाद पर हत्या का आरोप है। घायल किशोरी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है।