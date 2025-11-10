Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsson in law slit throat of mother in law muzaffarpur district bihar
सास को पटक कर दबिया से गला रेत डाला, बिहार में दामाद का खूनी तांडव

सास को पटक कर दबिया से गला रेत डाला, बिहार में दामाद का खूनी तांडव

संक्षेप: स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते दो दिनों से परिवार में झगड़ा चल रहा था। इसी विवाद को लेकर दामाद ने सास पर हमला किया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित दामाद दौड़ते हुए अमरख गांव की ओर फरार हो गया

Mon, 10 Nov 2025 02:08 PMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
share Share
Follow Us on

बिहाह के मुजफ्फरपुर जिले में दामाद ने अपनी सास की हत्या कर दी। यहां मनियारी थाना के चैनपुर में अपराधी प्रवृत्ति के दामाद ने पारिवारिक विवाद में दबिया से गला काटकर अपने ही सास की हत्या कर दी। मृतिका शकीला खातून की उम्र 50 वर्ष थी। वह गांव के चवर में धनकटिया कर रही थी। इसी दौरान उसका दामाद आगानगर गांव निवासी मो. नौशाद आया और हाथ में लिए दबिया से उसने उनपर हमला कर दिया। विरोध करने पर सास को पटक कर गला रेत दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मां के साथ खेत में काम कर रही 14 वर्षीय किशोरी तरन्नुम परवीन भी बीच बचाव में घायल हो गई। उसके सिर और हाथ में गहरे जख्म आए हैं। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जुड़ गई है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजने की कवायद शुरू कर दी है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते दो दिनों से परिवार में झगड़ा चल रहा था। इसी विवाद को लेकर दामाद ने सास पर हमला किया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित दामाद दौड़ते हुए अमरख गांव की ओर फरार हो गया। बुनियादी थानेदार ने बताया कि दामाद पर हत्या का आरोप है। घायल किशोरी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:हर वचन प्राण झोंक कर पूरा करूंगा, जन्मदिन पर तेजस्वी ने बिहारियों को दिया पैगाम
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Crime News Muzaffarpur अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।