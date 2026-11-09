दामाद एमबीए, कितनी पढ़ी-लिखी है अनंत सिंह की बेटी शिवांगी, गेस्ट लिस्ट पर क्या बोले छोटे सरकार?
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी ने एमिटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और मास्टर्स की पढ़ाई कर रही है।
मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी शाही तैयारी को लेकर काफी चर्चा में है। उनकी शादी बिहटा के रहने वाले ऋषिकेश कुमार के साथ होने वाली है जो अमेरिका से एमबीए की पढ़ाई करने के बाद वहीं काम करते हैं। इस बीच शिवांगी सिंह की पढ़ाई-लिखाई एवं अन्य जानकारियों में लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। दोनों की शादी 25 नवंबर को अनंत सिंह के पैत्रिक गांव नदवां में होने वाली है जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में वीआईपी, वीवीआईपी और स्थानीय लोगों के जुटने की की बात कही जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि शिवांगी सिंह भी हाइली एजुकेटेड हैं। बिहार तक के मुताबिक शिवांगी सिंह ने एमिटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है और आगे मास्टर्स की पढ़ाई मुंबई से कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि शिवांगी सिंह ने खुद को आत्मनिर्भर बताया है। वे पॉलिटिक्स में ऐक्टिव नहीं रही हैं। सोशल मीडिया पर उनका अकाउंट प्राइवेट है जिसे परिवार के लोग ही फॉलो करते हैं।
शिवांगी सिंह के होने वाले पति ऋषिकेश कुमार भी काफी पढ़े लिखे हैं। उन्होंने अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई की है। दस सालों से अधिक समय से वे अमेरिका के अटलांटा में रहते हैं और वहीं काम करते हैं। उनके पिता रणविजय सिंह सीआरपीएफ में कमांडेंट हैं। उनका परिवार फिलहाल बिहटा के रामकृष्ण नगर में रहता है।
गेस्ट लिस्ट पर क्या बोले अनंत सिंह?
अनंत सिंह की बेटी की शादी पर हर दिन मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है। सोमवार को भी पत्रकार अनंत सिंह के आवास पर पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों को भी आमंत्रित किया। कहा कि सब तैयारी हो गयी है, आप सब लोग आइएगा। एक पत्रकार ने पूछा कि कौन-कौन आ रहे हैं तो अनंत सिंह ने अपने पुराने अंदाज में जवाब दिया। कहा कि उतना हम मुंह से नहीं बता सकते, कॉपी देखकर बताना पड़ेगा।
पाकिस्तान, दुबई से भी आएंगे अतिथि
छोटे सरकार की बेटी की शादी में नदवां गांव में भव्य तैयारी हो रही है। दस एकड़ से अधिक जमीन पर पंडाल बनाया जा रहा है। करीब चार लाख लोगों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है जिसमें 149 प्रकार के व्यंजन खिलाए जाएंगे। अतिथियों के मनोरंजन के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी जगत की बड़ी हस्तियों को बुलाया गया है। जानकारी दी गई है कि दुबई से मॉडलों को बुलाया गया है। इनके अलावे उदित नारायण, सोनू सूद, पवन सिंह, अक्षरा सिंह, गोलू राजा, गुंजन सिंह, हेमा पांडे, करीना पांडे समेत बड़ी संख्या में कलाकार आएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 25 नवंबर को दस बजे से 26 नवंबर सुबह तक किया जाएगा। अनंत सिंह ने बताया कि पाकिस्तान से भी गेस्ट उनकी बेटी की शादी में आएंगे। पंडाल और आसपास को सजाने के लिए चीन से फूल मंगवाए जा रहे हैं। जयमाला स्टेज बनाने के लिए राजस्थान से कारीगर पहुंचे हैं।
घुड़दौड़ का आयोजन होगा
अनंत सिंह की बेटी की शादी में 25 नवंबर को घुरदौड़ का आयोजन किया गया है जिसमें भाग लेने के लिए देश भर से खेल प्रेमी जुटेंगे। अनंत सिंह ने बताया कि इसमें भाग लेने पर कोई रोक नहीं है। कहीं से भी आकर भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए अलग से मैदान तैयार किया गया है। घोड़ा रेस में आकर्षक इनाम रखे गए हैं। प्रथम स्थान पर आने वाले को थार कार, दूसरे विजेता को बाइक और तीसरे स्थान के विजेता को स्कूटी का तोहफा दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें