दामाद एमबीए, कितनी पढ़ी-लिखी है अनंत सिंह की बेटी शिवांगी, गेस्ट लिस्ट पर क्या बोले छोटे सरकार?

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी ने एमिटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और मास्टर्स की पढ़ाई कर रही है।

मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी शाही तैयारी को लेकर काफी चर्चा में है। उनकी शादी बिहटा के रहने वाले ऋषिकेश कुमार के साथ होने वाली है जो अमेरिका से एमबीए की पढ़ाई करने के बाद वहीं काम करते हैं। इस बीच शिवांगी सिंह की पढ़ाई-लिखाई एवं अन्य जानकारियों में लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। दोनों की शादी 25 नवंबर को अनंत सिंह के पैत्रिक गांव नदवां में होने वाली है जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में वीआईपी, वीवीआईपी और स्थानीय लोगों के जुटने की की बात कही जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि शिवांगी सिंह भी हाइली एजुकेटेड हैं। बिहार तक के मुताबिक शिवांगी सिंह ने एमिटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है और आगे मास्टर्स की पढ़ाई मुंबई से कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि शिवांगी सिंह ने खुद को आत्मनिर्भर बताया है। वे पॉलिटिक्स में ऐक्टिव नहीं रही हैं। सोशल मीडिया पर उनका अकाउंट प्राइवेट है जिसे परिवार के लोग ही फॉलो करते हैं।

शिवांगी सिंह के होने वाले पति ऋषिकेश कुमार भी काफी पढ़े लिखे हैं। उन्होंने अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई की है। दस सालों से अधिक समय से वे अमेरिका के अटलांटा में रहते हैं और वहीं काम करते हैं। उनके पिता रणविजय सिंह सीआरपीएफ में कमांडेंट हैं। उनका परिवार फिलहाल बिहटा के रामकृष्ण नगर में रहता है।

गेस्ट लिस्ट पर क्या बोले अनंत सिंह? अनंत सिंह की बेटी की शादी पर हर दिन मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है। सोमवार को भी पत्रकार अनंत सिंह के आवास पर पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों को भी आमंत्रित किया। कहा कि सब तैयारी हो गयी है, आप सब लोग आइएगा। एक पत्रकार ने पूछा कि कौन-कौन आ रहे हैं तो अनंत सिंह ने अपने पुराने अंदाज में जवाब दिया। कहा कि उतना हम मुंह से नहीं बता सकते, कॉपी देखकर बताना पड़ेगा।

पाकिस्तान, दुबई से भी आएंगे अतिथि छोटे सरकार की बेटी की शादी में नदवां गांव में भव्य तैयारी हो रही है। दस एकड़ से अधिक जमीन पर पंडाल बनाया जा रहा है। करीब चार लाख लोगों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है जिसमें 149 प्रकार के व्यंजन खिलाए जाएंगे। अतिथियों के मनोरंजन के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी जगत की बड़ी हस्तियों को बुलाया गया है। जानकारी दी गई है कि दुबई से मॉडलों को बुलाया गया है। इनके अलावे उदित नारायण, सोनू सूद, पवन सिंह, अक्षरा सिंह, गोलू राजा, गुंजन सिंह, हेमा पांडे, करीना पांडे समेत बड़ी संख्या में कलाकार आएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 25 नवंबर को दस बजे से 26 नवंबर सुबह तक किया जाएगा। अनंत सिंह ने बताया कि पाकिस्तान से भी गेस्ट उनकी बेटी की शादी में आएंगे। पंडाल और आसपास को सजाने के लिए चीन से फूल मंगवाए जा रहे हैं। जयमाला स्टेज बनाने के लिए राजस्थान से कारीगर पहुंचे हैं।