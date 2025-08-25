Son eloped with girl and married father thrashed girlfriend parents incident in Munger Bihar बेटे ने लड़की भगाकर किया लव मैरिज, बाप ने प्रेमिका के माता-पिता को धो दिया; मुंगेर में कांड, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsSon eloped with girl and married father thrashed girlfriend parents incident in Munger Bihar

बेटे ने लड़की भगाकर किया लव मैरिज, बाप ने प्रेमिका के माता-पिता को धो दिया; मुंगेर में कांड

शादी के बाद मुस्कान के परिजन मान गए पर गोलू के माता-पिता ने उन्हें घर नहीं आने की चेतावनी दे दी। घर में जगह नहीं मिलने पर गोलू अपनी पत्नी को लेकर दूसरे जिले में चला गया।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 06:19 PM
share Share
Follow Us on
बेटे ने लड़की भगाकर किया लव मैरिज, बाप ने प्रेमिका के माता-पिता को धो दिया; मुंगेर में कांड

बिहार के मुंगेर में एक युवक ने अपने मां बाप की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज कर लिया। आक्रोशित घर वालों ने स्वीकार नहीं किया तो दोनों परदेश चले गए। लड़के के पिता का कलेजा इतने से भी ठंडा नहीं हुआ तो लड़की के माता-पिता की जमकर पिटाई कर दी। घायलों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। पीड़ितों ने पुलिस से घटना को लेकर शिकायत की है।

मामला मुंगेर जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के कटारिया गांव की है। ग्रामीण किशोर दास की बेटी मुस्कान का गांव के ही संजीत दास के बेटे अजीत उर्फ गोलू के साथ अफेयर चल रहा था। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खा ली। उनके रिश्ते की जानकारी जब दोनों के परिवार को हुई तब वो इस रिश्ते का विरोध करने लगे। प्रेमी युगल ने अपने परिवारों की बात नहीं मानी। दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। गांव के लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो परिवारों की मर्जी के बगैर 20 अगस्त को दोनों की शादी करवा दी।

ये भी पढ़ें:5 दिनों से लापता रोकैय्या का शव मिला, हाथ पैर बंधे थे; किया था लव मैरिज

शादी के बाद मुस्कान के परिजन मान गए पर गोलू के माता-पिता ने उन्हें घर नहीं आने की चेतावनी दे दी। घर में जगह नहीं मिलने पर गोलू अपनी पत्नी को लेकर दूसरे जिले में चला गया और किराय का मकान ले लिया। बेटे के बगावत से माता-पिता और आक्रोशित हो गए और पूरे एपीसोड के लिए लड़की के मां-बाप को दोषी मानने लगे।

ये भी पढ़ें:मेरी नहीं हुई तो किसी की… प्रेमिका को गोली मार प्रेमी ने खुद को भी शूट किया

सोमवार को यह मामला फिर सुलगा गया। अजित के पिता संजीत दास ने अन्य लोगों के साथ मुस्कान की मां ललिता देवी और पिता किशोर दास को बुलाया। उनके साथ बहस किया और फिर बुरी तरह मार पीट कर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

ये भी पढ़ें:बहनोई को चेन नहीं दिया तो डेजी को लगा दी फांसी, बिहार में दहेज की भेंट चढ़ी बेटी