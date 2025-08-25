बेटे ने लड़की भगाकर किया लव मैरिज, बाप ने प्रेमिका के माता-पिता को धो दिया; मुंगेर में कांड

शादी के बाद मुस्कान के परिजन मान गए पर गोलू के माता-पिता ने उन्हें घर नहीं आने की चेतावनी दे दी। घर में जगह नहीं मिलने पर गोलू अपनी पत्नी को लेकर दूसरे जिले में चला गया।

बिहार के मुंगेर में एक युवक ने अपने मां बाप की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज कर लिया। आक्रोशित घर वालों ने स्वीकार नहीं किया तो दोनों परदेश चले गए। लड़के के पिता का कलेजा इतने से भी ठंडा नहीं हुआ तो लड़की के माता-पिता की जमकर पिटाई कर दी। घायलों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। पीड़ितों ने पुलिस से घटना को लेकर शिकायत की है।

मामला मुंगेर जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के कटारिया गांव की है। ग्रामीण किशोर दास की बेटी मुस्कान का गांव के ही संजीत दास के बेटे अजीत उर्फ गोलू के साथ अफेयर चल रहा था। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खा ली। उनके रिश्ते की जानकारी जब दोनों के परिवार को हुई तब वो इस रिश्ते का विरोध करने लगे। प्रेमी युगल ने अपने परिवारों की बात नहीं मानी। दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। गांव के लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो परिवारों की मर्जी के बगैर 20 अगस्त को दोनों की शादी करवा दी।

शादी के बाद मुस्कान के परिजन मान गए पर गोलू के माता-पिता ने उन्हें घर नहीं आने की चेतावनी दे दी। घर में जगह नहीं मिलने पर गोलू अपनी पत्नी को लेकर दूसरे जिले में चला गया और किराय का मकान ले लिया। बेटे के बगावत से माता-पिता और आक्रोशित हो गए और पूरे एपीसोड के लिए लड़की के मां-बाप को दोषी मानने लगे।