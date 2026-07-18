नशे से परिवार बर्बाद: बेटे ने कुचला पिता का सिर, मां ने कराया हत्या का FIR; एक की मौत दूसरे को जेल
भागलपुर में घरेलू विवाद में बेटे ने ईंट से सिर पर हमला कर पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
Bihar Crime News: कहते हैं कि नशा पूरे परिवार का नाश कर देता है। बिहार के भागलपुर में यह कहावत सच साबित हो गई। नाथनगर ललमटिया थाना क्षेत्र के नसरतखानी से सटे आदर्श कॉलोनी स्थित टूटा शिवालय के पास गुरुवार देर रात घरेलू विवाद में बेटे ने ईंट से सिर पर हमला कर पिता की हत्या कर दी। मृतक फौज का रिटायर्ड सूबेदार था। पुलिस ने आरोपित पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से परिवार तबाह हो गया। पिता की मौत हो गई तो बाप की हत्या के आरोप में बेटे को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मृतक के शव का देर रात ही पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया।
परिजनों के अनुसार पिता विष्णुदेव यादव कहीं बाहर से शराब के नशे में धुत होकर आए और घर का गेट खुलवाने के लिए जोर-जोर से दरवाजा पीटने लगे और बेटे को भी गाली देने लगे। इससे गुस्साये पुत्र विनीत कुमार ने ईंट से पिता के सिर पर जोरदार हमला कर दिया। विष्णुदेव गंभीर रूप से जख्मी हो गए। परिजन उसे लेकर मायागंज अस्पताल पहुंचे जहां उनकी मौत हो गई।
ललमटिया थानाध्यक्ष बिपिन कुमार ने बताया कि आरोपित पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। मां बेबी देवी ने पुत्र के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उससे पूछताछ की जा रही है। शनिवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। परिजनों की मानें तो आए दिन घर में पैसे को लेकर पिता और बेटे में विवाद होता था। गुरुवार की रात दोनों के बीच बहस हुई जिसके बाद पिता ने गाली-गलौज की। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। आरोपित पुत्र ने गुस्से में पिता के सिर पर ईंट से हमला कर दिया।
मां की शिकायत पर ललमटिया थाना पुलिस ने मामले में एफआर दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। मृतक के सिर पर गंभीर जख्म के निशान पाए गए। ईंट से सिर पर हमला के निशान स्पष्ट दिख रहे थे। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड फौजी का पैतृक गांव सुलतानगंज के मसदी गांव में है। वे अपने पैतृक गांव में ही रहते हैं। उन्होंने नसरतखानी में 50 लाख में जमीन खरीद कर नया घर बनवाया था। पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री के साथ नसरतखानी स्थित अपने मकान में रहती थी। गुरुवार की शाम में रिटायर्ड फौजी अपने नसरतखानी वाले आवास पर पहुंचे थे। नशे की हालत होने के वजह से पुत्र के साथ विवाद हुआ और पुत्र ने उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की। अपने बनाए मकान में उनकी कब्र खुद गई। मृतक के एक भाई सेना में अफसर हैं जो दिल्ली में तैनात है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें