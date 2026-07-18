नशे से परिवार बर्बाद: बेटे ने कुचला पिता का सिर, मां ने कराया हत्या का FIR; एक की मौत दूसरे को जेल

भागलपुर में घरेलू विवाद में बेटे ने ईंट से सिर पर हमला कर पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

Bihar Crime News: कहते हैं कि नशा पूरे परिवार का नाश कर देता है। बिहार के भागलपुर में यह कहावत सच साबित हो गई। नाथनगर ललमटिया थाना क्षेत्र के नसरतखानी से सटे आदर्श कॉलोनी स्थित टूटा शिवालय के पास गुरुवार देर रात घरेलू विवाद में बेटे ने ईंट से सिर पर हमला कर पिता की हत्या कर दी। मृतक फौज का रिटायर्ड सूबेदार था। पुलिस ने आरोपित पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से परिवार तबाह हो गया। पिता की मौत हो गई तो बाप की हत्या के आरोप में बेटे को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मृतक के शव का देर रात ही पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया।

परिजनों के अनुसार पिता विष्णुदेव यादव कहीं बाहर से शराब के नशे में धुत होकर आए और घर का गेट खुलवाने के लिए जोर-जोर से दरवाजा पीटने लगे और बेटे को भी गाली देने लगे। इससे गुस्साये पुत्र विनीत कुमार ने ईंट से पिता के सिर पर जोरदार हमला कर दिया। विष्णुदेव गंभीर रूप से जख्मी हो गए। परिजन उसे लेकर मायागंज अस्पताल पहुंचे जहां उनकी मौत हो गई।

ललमटिया थानाध्यक्ष बिपिन कुमार ने बताया कि आरोपित पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। मां बेबी देवी ने पुत्र के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उससे पूछताछ की जा रही है। शनिवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। परिजनों की मानें तो आए दिन घर में पैसे को लेकर पिता और बेटे में विवाद होता था। गुरुवार की रात दोनों के बीच बहस हुई जिसके बाद पिता ने गाली-गलौज की। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। आरोपित पुत्र ने गुस्से में पिता के सिर पर ईंट से हमला कर दिया।