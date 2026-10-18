पिता की लाइसेंसी पिस्टल के बेटे ने उड़ाई अपनी खोपड़ी, पटना ले जाते मौत; प्रेम प्रसंग में खुदकुशी?
युवक ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से सिर में गोली मार ली। पटना ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई है। मामले में लव अफेयर का ऐंगल आ रहा है।
जमुई, निज संवाददाता। बिहार के जमुई के महिसौड़ी इलाके में रविवार की दोपहर उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक 22 वर्षीय युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में लाइसेंसी पिस्टल से सिर में गोली मार ली। आनन-फानन में परिजन और स्थानीय लोग उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। हालांकि, पटना ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस प्रेम प्रसंग के ऐंगल से छानबीन कर रही है।
मृतक की पहचान महिसौड़ी निवासी स्वर्गीय शशि शेखर सिंह उर्फ मुन्ना के 22 वर्षीय पुत्र भानु सिंह के रूप में हुई है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। गोली युवक के सिर के आर-पार निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
कमरे से आई गोली चलने की आवाज, मौके पर मची अफरा-तफरी
मिली जानकारी के मुताबिक, रविवार दोपहर बाद भानु अपने घर में था। इसी दौरान कमरे से अचानक जोरदार आवाज सुनाई दी। जब परिजन और आसपास के लोग दौड़कर कमरे में पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर सन्न रह गए। भानु फर्श पर खून से लथपथ पड़ा तड़प रहा था और पास में ही हथियार पड़ा था। गोली उसके सिर के बाईं ओर से घुसकर दाईं ओर निकल गई थी। स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों ने बिना समय गंवाए उसे सदर अस्पताल पहुंचाया।
सदर अस्पताल से पटना रेफर, रास्ते में हुई मौत
सदर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में तैनात डॉ. मनीष कुमार ने त्वरित प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन युवक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी और लगातार अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे तत्काल पटना एम्स/पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया। परिजन उसे एंबुलेंस से लेकर पटना के लिए रवाना हुए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही घर-परिवार में चीख-पुकार मच गई।
एफएसएल की टीम के साथ पहुंचे अधिकारी, घटनास्थल की हुई घेराबंदी
घटना की सूचना मिलते ही साइबर डीएसपी सह प्रभारी एसडीपीओ अभिषेक कुमार और नगर थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया ताकि साक्ष्यों से छेड़छाड़ न हो सके। जांच के दौरान पुलिस ने कमरे से एक खोखा बरामद किया है। मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और रक्त के नमूने सहित कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए। थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक से भी स्थिति की पूरी जानकारी ली।
खुदकुशी की वजह अब तक पहेली
22 साल के भानु ने इतना आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसका सटीक कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। घर के लोग गहरे सदमे में हैं, जिसके कारण पुलिस को अभी तक कोई ठोस बयान नहीं मिल पाया है। पुलिस प्रेम-प्रसंग, पारिवारिक विवाद या किसी मानसिक तनाव के एंगल से भी पूरे मामले की छानबीन कर रही है।
अधिकारी का बयान
"एक युवक द्वारा खुद के सिर में गोली मार लेने की सूचना मिली थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की है। घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया गया है। परिजनों के गहरे सदमे में होने के कारण अभी विस्तृत बयान दर्ज नहीं हो सका है। पुलिस सभी तकनीकी और मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखकर गहराई से तफ्तीश कर रही है।" — अभिषेक कुमार, प्रभारी एसडीपीओ सह साइबर डीएसपी, जमुई
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें