Hindi NewsBihar NewsSon beats father to death with a stick for refusing to pay for a liquor
शे के लिए रुपए नहीं देने पर हत्या; बेटे ने बाप को लाठी से पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप:

कैमूर के चांद थाना क्षेत्र में नशे के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने लाठी से पीटकर पिता की हत्या कर दी। एफएसएल साक्ष्य और पुलिस जांच में खुलासा हुआ। आरोपी नन्हकु बिंद ने अपराध स्वीकार किया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

Jan 27, 2026 10:19 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, भभुआ
नशा करने के लिए पैसा नहीं देने पर बेटे ने अपने पिता की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इसका खुलासा एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य के तौर पर घटना स्थल से बरामद लाठी और पुलिस के अनुसंधान से हुआ। इसकी पुष्टि एसडीपीओ मनोरंजन भारती ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता में की। उन्होंने बताया कि कैमूर के चांद थाना क्षेत्र के सिरहिरा गांव निवासी श्री बिंद की हत्या 29 मई 2025 को कर दी थी। अनुसंधान के दौरान मिले साक्ष्य के आधार पर श्री बिंद के छोटे बेटे नन्हकु बिंद को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

एसडीपीओ ने बताया कि पूछताछ के दौरान नन्हकु ने पुलिस के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया और कहा कि उसे नशे की लत लगी है। नशे की तलब लगी तो पीने के लिए उसने अपने पिता से पैसों की मांग की। लेकिन, उन्होंने पैसा देने से इंकार कर दिया, जिससे वह गुस्से में आकर लाठी-डंडे से पीटकर अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने उनके शव को झोपड़ी से बरामद किया था। इस मामले में स्थानीय चौकीदार गुलाब पासवान के बयान पर चांद थाना में 30 मई 2025 को अज्ञात के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की थी।

उन्होंने बताया कि घटना के समय पता नहीं चल पाया था कि किसने इस घटना को अंजाम दियाहै। लेकिन, अनुसंधान पूछताछ के दौरान घटना के आरोपित और कारण का पता चल गया। गिरफ्तार नन्हकु नशा का आदि था। नशा करने के लिए पैसों की मांग करने पर पिता से हुए विवाद से आक्रोशित नन्हकुम ने अपने पिता के चेहरे को लाठी से हमला कर कुचल दिया था। नन्हकुम के अपराधिक इतिहास का पुलिस पता कर रही है।

एसडीपीओ ने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने वालों में चांद थानाध्यक्ष भागीरथ कुमार, पुअनि चन्द्रभूषण सिंह एवं सशस्त्र बल शामिल हैं। टीम के सदस्यों को पुरस्कृत करने के लिए एसपी को अनुशंसा की जा रही है। उन्होने बताया कि पिता की हत्या करने के बाद नन्हकु फरार हो गया था। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वह नहीं दिखा। तब शव को देखने से ऐसा लग रहा था कि शरीर पर किसी कड़ा हथियार से भी हमला किया गया है। किसने और कैसे घटना को अंजाम दिया गया, इसका पता नहीं चल रहा था।

मृतक के तीन पुत्रों में से दो घटना स्थल पर मौजूद थे। वह कहां है किसी को पता नहीं था। मृतक के परिवार वाले भी किसी पर आशंका नहीं जता रहे थे। मृतक के परिजन इस मामले में आवेदन भी नहीं देना चाह रहे थे। तब स्थानीय चौकीदार गुलाब पासवान के बयान पर चांद थाना में 30 मई 2025 को अज्ञात के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई।