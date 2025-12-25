Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsson beat mother from hammer and after murder burn dead body in bihar khagaria
हथौड़ी से पीट कर मां को मारा फिर डेड बॉडी जलाई, बेटे की दहला देने वाली करतूत

हथौड़ी से पीट कर मां को मारा फिर डेड बॉडी जलाई, बेटे की दहला देने वाली करतूत

संक्षेप:

गोगरी एसडीपीओ अखिलेश कुमार ने बताया कि 11:20 बजे परबत्ता पुलिस को सूचना मिली कि खीराडीह गांव में एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी है। घटना को लेकर प्रथमदृष्टया यह पाया है मंटू मंडल ने अपनी मां की हत्या कर दी है। घर में भी खून का धब्बा अंदर पाया गया है।

Dec 25, 2025 07:24 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, खगड़िया
share Share
Follow Us on

बिहार में एक बेटे ने हथौड़ी से पीटकर अपनी मां की हत्या कर दी है। हैरान कर देने वाली घटना खगड़िया की है। यहां परबत्ता थाना क्षेत्र के खीराडीह गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है। हथौड़ी से पीटकर पुत्र ने मंगलवार की देर रात अपनी मां की हत्या कर दी। घटना को छुपाने के लिए परिजनों ने महिला के शव का बुधवार की सुबह अंतिम संस्कार कर दिया मृतका थाना क्षेत्र के खीराडीह गांव निवासी घनश्याम मंडल की 55 वर्षीया पत्नी रुक्मिणी देवी उर्फ़ उड़नी देवी बताया जा रहा है। फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्थानीय लोगों ने पारिवारिक विवाद में घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई है। घटना के बाद मृतका का पुत्र सहित अन्य परिजन फरार बताए जा रहे हैं। गोगरी एसडीपीओ अखिलेश कुमार ने बताया कि 11:20 बजे परबत्ता पुलिस को सूचना मिली कि खीराडीह गांव में एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी है। घटना को लेकर प्रथमदृष्टया यह पाया है मंटू मंडल ने अपनी मां की हत्या कर दी है। घर में भी खून का धब्बा अंदर पाया गया है।

ये भी पढ़ें:बिहार में बच कर रहें, 28 तारीख तक शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी; मौसम का हाल

साथ ही घटना में शामिल मंटू मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपने बयान में उड़नी देवी की हत्या की बात उसने कबूल भी की है। एफएसएल की टीम को जांच के लिए सूचना दी गई है। अभी तक शव के बारे में स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि शव को जलाया गया है। जिस स्थल पर शव जलाया गया है उस जगह को चिह्नित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Today Crime News Khagaria अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।