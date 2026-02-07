कलयुगी बेटे ने पिता को पीट-पीटकर मार डाला, पटना में मर्डर से सनसनी
पटना के दीघा थाना क्षेत्र में एक कलयुगी बेटे ने पिता की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बाप-बेटे के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उसी के बाद बेटे ने ताव में आकर यह वारदात की।
बिहार की राजधानी पटना में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात दीघा थाना क्षेत्र के कुर्जी पुल कोठिया मोड़ के पास की है। बताया जा रहा है कि बाप-बेटे में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। आवेश में आकर बेटे ने अपने 60 साल के पिता को लाठी से पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है।
मृतक का नाम जुम्मन मियां बताया जा रहा है। वहीं, उसके बेटे का नाम खालिद है। शनिवार को मिली जानकारी के अनुसार जुम्मद का अपने बेटे खालिद से घर में ही झगड़ा हो गया। पहले दोनों के बीच बहस हुई, फिर झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। इसी दौरान खालिद ने अपने पिता पर लाठी से इतने वार किए कि उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
सूचना मिलने पर दीघा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। केस दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रथमदृष्ट्या घरेलू विवाद में हत्या की बात सामने आ रही है। हालांकि, हत्या के असली कारणों की जांच पुलिस कर रही है।
