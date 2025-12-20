पत्नी के साथ मिलकर बेटे ने पिता को मार डाला, दरभंगा पुलिस की जांच में सनसनीखेज खुलासा

संक्षेप: दरभंगा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना का खुलासा हुआ है। जब बेटे ने ही पत्नी के साथ मिलकर पिता की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में मर्डर को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी बहू-बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

दरभंगा जिले में रिश्तों को कत्ल हुआ है। जब बेटे ने ही पत्नी के साथ मिलकर पिता की निर्मम हत्या कर दी। सोनकी थाना क्षेत्र के चिकनी गांव के रहने वाले बिहारी मंडल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके ही बेटे व पतोहू ने मिलकर की थी। इस बात की जानकारी गुरुवार को देते हुए सदर एसडीओपीओ वन राजीव कुमार ने बताया कि हत्या को लेकर मृतक के पुत्र अरविंद मंडल के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एसएसपी के निर्देश के आलोक में जिला तकनीकी शाखा, एफएसएल और मानवीय साक्ष्यों के सहयोग से अनुसंधान शुरू किया गया। इसमें पाया गया कि पुत्र गोविंद मंडल और उसकी पत्नी मुनचुन देवी ने मिलकर बिहारी मंडल की हत्या की है। जब दोनों आरोपितों से पूछताछ की गई तो उन लोगों ने बताया कि घरेलू व जमीन विवाद के कारण उन लोगों ने हत्या की।