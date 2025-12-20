Hindustan Hindi News
पत्नी के साथ मिलकर बेटे ने पिता को मार डाला, दरभंगा पुलिस की जांच में सनसनीखेज खुलासा

दरभंगा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना का खुलासा हुआ है। जब बेटे ने ही पत्नी के साथ मिलकर पिता की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में मर्डर को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी बहू-बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

Dec 20, 2025 06:17 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, लहेरियासराय/दरभंगा
दरभंगा जिले में रिश्तों को कत्ल हुआ है। जब बेटे ने ही पत्नी के साथ मिलकर पिता की निर्मम हत्या कर दी। सोनकी थाना क्षेत्र के चिकनी गांव के रहने वाले बिहारी मंडल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके ही बेटे व पतोहू ने मिलकर की थी। इस बात की जानकारी गुरुवार को देते हुए सदर एसडीओपीओ वन राजीव कुमार ने बताया कि हत्या को लेकर मृतक के पुत्र अरविंद मंडल के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

एसएसपी के निर्देश के आलोक में जिला तकनीकी शाखा, एफएसएल और मानवीय साक्ष्यों के सहयोग से अनुसंधान शुरू किया गया। इसमें पाया गया कि पुत्र गोविंद मंडल और उसकी पत्नी मुनचुन देवी ने मिलकर बिहारी मंडल की हत्या की है। जब दोनों आरोपितों से पूछताछ की गई तो उन लोगों ने बताया कि घरेलू व जमीन विवाद के कारण उन लोगों ने हत्या की।

आरोपितों ने कहा कि उनके पिता जमीन बेचकर उनके हिस्से का पैसा नहीं देते थे। इस कारण उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। एसडीपीओ ने बताया कि घटना में उपयोग किये गए खून लगे लोहे के दो टुकड़े, खून लगी हुई ईंट को जब्त किया गया। साथ ही घटना में प्रयोग की गयी बाइक और खून लगा कपड़ा भी जब्त किया गया है। छापेमारी में थानाध्यक्ष प्रताप सिंह, रतन कुमार और तकनीकी शाखा के पुलिस कर्मी शामिल थे।

