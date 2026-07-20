Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सोमनाथ यात्रा पर 1150 श्रद्धालु रवाना, सीएम सम्राट चौधरी ने स्पेशल ट्रेन को दिखाई रही झंडी

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
Follow us on Google News
share

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत पाटलिपुत्र जंक्शन पर सोमनाथ यात्रा का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। साथ ही ट्रेन में जाकर श्रद्धालुओं से भेंट की, सुविधाओं की जानकारी ली और उनकी सुखद यात्रा की कामना की।

सोमनाथ यात्रा पर 1150 श्रद्धालु रवाना, सीएम सम्राट चौधरी ने स्पेशल ट्रेन को दिखाई रही झंडी

Somnath Yatra: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोमनाथ यात्रा पर जाने वाले 1150 श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि बिहार की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना का संदेश पूरे देश तक पहुंचाने का माध्यम है।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत पाटलिपुत्र जंक्शन पर सोमनाथ यात्रा का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। साथ ही ट्रेन में जाकर श्रद्धालुओं से भेंट की, सुविधाओं की जानकारी ली और उनकी सुखद यात्रा की कामना की। उन्होंने कहा कि यात्रा के साथ जा रहे ध्वज एवं कलश बिहार की आस्था, स्वाभिमान और सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक हैं। यह यात्रा कई राज्यों से होकर गुजरेगी, इसमें श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है कि यात्रा के दौरान बिहार की आस्था और स्वाभिमान का संदेश फैलायें।

ये भी पढ़ें:बिहार में एक और यूनिवर्सिटी; गिरिराज की मांग पर सीएम सम्राट ने लगाई मुहर

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान सोमनाथ के आशीर्वाद से गुजरात और देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। देश नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भगवान सोमनाथ की कृपा से बिहार भी विकास, समृद्धि और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए शिखर को प्राप्त करेगा। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले सीएम ने कोच में जाकर यात्रियों से मुलाकात की और उनसे बिहार का संदेश सोमनाथ तक ले जाने की अपील की। उन्होंने यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया।

ये भी पढ़ें:नीट और जेईई की मुफ्त कोचिंग, सम्राट ने पटना के 10 स्कूलों में शुरू की सुविधा

बिहार का इतिहास गौरवशालीः सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि हजार वर्ष पूर्व सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। नालंदा विश्वविद्यालय को भी आक्रांताओं ने बर्बाद किया। 75 वर्ष पूर्व सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, जिसमें बिहार के लाल देश प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद शामिल हुए थे। बिहार का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। हम सबका संकल्प है कि इस गौरवशाली विरासत को पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया।

डमरू वादन और शंख ध्वनि से शुभारंभ

दीप प्रज्वलन, डमरू का वादन और शंख ध्वनि के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने बिहारवासियों की तरफ से श्रद्धालु शोभा सिंह को कलश तथा अजीत कुमार को ध्वज सौंपा। कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ प्रमोद कुमार एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी संबोधित किया। मौके पर सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, विधायक संजीव चौरसिया, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार आदि उपस्थित थे।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Latest News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।