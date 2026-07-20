सोमनाथ यात्रा पर 1150 श्रद्धालु रवाना, सीएम सम्राट चौधरी ने स्पेशल ट्रेन को दिखाई रही झंडी

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत पाटलिपुत्र जंक्शन पर सोमनाथ यात्रा का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। साथ ही ट्रेन में जाकर श्रद्धालुओं से भेंट की, सुविधाओं की जानकारी ली और उनकी सुखद यात्रा की कामना की।

Somnath Yatra: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोमनाथ यात्रा पर जाने वाले 1150 श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि बिहार की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना का संदेश पूरे देश तक पहुंचाने का माध्यम है।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत पाटलिपुत्र जंक्शन पर सोमनाथ यात्रा का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। साथ ही ट्रेन में जाकर श्रद्धालुओं से भेंट की, सुविधाओं की जानकारी ली और उनकी सुखद यात्रा की कामना की। उन्होंने कहा कि यात्रा के साथ जा रहे ध्वज एवं कलश बिहार की आस्था, स्वाभिमान और सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक हैं। यह यात्रा कई राज्यों से होकर गुजरेगी, इसमें श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है कि यात्रा के दौरान बिहार की आस्था और स्वाभिमान का संदेश फैलायें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान सोमनाथ के आशीर्वाद से गुजरात और देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। देश नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भगवान सोमनाथ की कृपा से बिहार भी विकास, समृद्धि और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए शिखर को प्राप्त करेगा। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले सीएम ने कोच में जाकर यात्रियों से मुलाकात की और उनसे बिहार का संदेश सोमनाथ तक ले जाने की अपील की। उन्होंने यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया।

बिहार का इतिहास गौरवशालीः सीएम मुख्यमंत्री ने कहा कि हजार वर्ष पूर्व सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। नालंदा विश्वविद्यालय को भी आक्रांताओं ने बर्बाद किया। 75 वर्ष पूर्व सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, जिसमें बिहार के लाल देश प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद शामिल हुए थे। बिहार का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। हम सबका संकल्प है कि इस गौरवशाली विरासत को पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया।