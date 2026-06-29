सिपाही बहाली में बिहार के सहरसा से सॉल्वर गिरोह के 3 अरेस्ट; भागलपुर समेत कई जिलों में रेड; 17 केस दर्ज

बिहार पुलिस रेडियो में सिपाही (ऑपरेटर) के 993 पदों पर बहाली के लिए हुई परीक्षा में सॉल्वर गैंग के गुर्गे पकड़े गए हैं। बिहार के अलग-अलग जिलों में देर रात तक रेड पड़ी है। जिसके बाद से खलबली मचा हुआ है।

बिहार पुलिस रेडियो में सिपाही (ऑपरेटर) के 993 पदों के लिए रविवार को हुई परीक्षा के दौरान कदाचार और गड़बड़ी के प्रयास में 12 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। 17 केस भी दर्ज किये गए।परीक्षा के दौरान सहरसा में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। आशंका है कि ये सॉल्वर गिरोह के हैं। इनसे हुई पूछताछ के आधार पर किशनगंज में एक अभ्यर्थी पकड़ा गया, जबकि खगड़िया, किशनगंज, गया, भागलपुर जिलों में देर रात तक छापे मारे गए। पुलिस के मुताबिक, सहरसा के पॉलिटेक्निक ढाला के समीप एक लॉज से बनमा ईटहरी के चंदन कुमार और सिमराहा निवासी चंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उनकी निशानदेही पर बनगांव थाना क्षेत्र के बरियाही बस्ती निवासी विवेक कुमार को पकड़ा गया। इनके वाट्सएप चैटिंग के आधार पर किशनगंज के मध्य विद्यालय, चकला स्थित केंद्र से एक संदिग्ध अभ्यर्थी को हिरासत में लिया गया है। सहरसा के डीएसपी केपी सिंह ने बताया कि आरोपियों के पास से कई विद्यार्थियों के मूल प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेकबुक, परीक्षा की उत्तरपुस्तिका सहित कई मोबाइल मिले हैं। उधर, लहेरियासराय स्थित परीक्षा केंद्र में ब्लूटूथ के जरिए नकल कर रही महिला अभ्यर्थी और बाहर से उत्तर बता रहे उसके भाई समेत सात लोग पकड़े गए हैं।

खगड़िया : केंद्राधीक्षक और वीक्षकों को हिरासत में लेने की चर्चा खगड़िया जिले में परीक्षा में गड़बड़ी करने के आरोप में केंद्राधीक्षक सहित कई वीक्षकों को हिरासत में लिए जाने की चर्चा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा। आशंका है कि सहरसा गिरोह से भी इसके तार जुड़े हैं। पुलिस मोबाइल जब्त कर खंगाल रही है। सदर एसडीपीओ मुकुल कुमार रंजन ने बताया कि फिलहाल जांच चल रही है। जल्द खुलासा किया जाएगा।

दरभंगा में ब्लूटूथ से नकल करा रहे थे सॉल्वर बिहार पुलिस रेडियो में सिपाही (ऑपरेटर) की भर्ती परीक्षा में कई जिलों में ब्लू टूथ के जरिए कदाचार का मामला सामने आया है। दरभंगा, गया, बेतिया, किशनगंज और जमुई में कदाचार के आरोप में अभ्यर्थी और उनके सहयोगी गिरफ्तार किये गये। रविवार को राज्यभर में बने 544 केंद्रों पर परीक्षा हुई। दरभंगा के लहेरियासराय थाना क्षेत्र के मारवाड़ी कॉलेज परीक्षा केंद्र से एक युवती को ब्लूटूथ के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार महिला अभ्यर्थी की पहचान नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत परमा गांव निवासी मौसम कुमारी के रूप में हुई है। मौसम कुमारी की निशानदेही पर पुलिस ने परीक्षा केंद्र के बाहर ब्लूटूथ के जरिए उसे प्रश्नों के उत्तर बोल रहे उसके बड़े भाई कुंदन कुमार और मुन्ना सिंह के पुत्र रजनीश कुमार को गिरफ्तार किया गया।

आरोपियों के पास से ब्लूटूथ, वॉकी-टॉकी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कर सभी आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। गिरोह के अन्य शातिरों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उधर, नगर थाना क्षेत्र के मारवाड़ी हाई स्कूल केंद्र से दो अभ्यर्थियों सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रोहतास जिले के दावथ थाना क्षेत्र के इटवा निवासी विद्यासागर कुमार और धबई निवासी पंकज कुमार परीक्षा हॉल में बैठकर कान में ब्लूटूथ लगाकर परीक्षा दे रहे थे।

वहीं, परीक्षा केंद्र के बाहर बैठकर इटवा निवासी धीरज कुमार और धवई निवासी विकास कुमार वॉकी-टॉकी व अन्य उपकरणों के माध्यम से इन दोनों अभ्यर्थियों को उत्तर लिखवा रहे थे। दूसरी ओर, मुजफ्फरपुर के चैपमैन स्कूल केंद्र पर फर्जी बायोमेट्रिक कर्मी की गिरफ्तारी हुई है। जांच में पता चला कि इस नाम के किसी भी कर्मी को ड्यूटी में नहीं लगाया गया था। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के मुताबिक, कैमूर में तीन और दरभंगा में छह के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। नवादा में दो, पटना, मुजफ्फरपुर, प.चं., कटिहार, मुंगेर व खगड़िया में एक-एक प्राथमिकी हुई है।

जमुई में पटना का अभ्यर्थी हिरासत में जमुई जिले में सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने की कोशिश के आरोप में पटना निवासी परीक्षार्थी विक्की कुमार को हिरासत में लिया गया है। वह केकेएम कॉलेज स्थित केंद्र पर परीक्षा देने आया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद पूछताछ में उसके बयान पर संदेह होने पर उसे थाना लाया गया। पूरे शरीर की बारीकी से जांच करने पर एक ब्लूटूथ और एक अन्य उपकरण पाया गया। एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि मुख्यालय से सूचना प्राप्त हुई थी। गया जी शहर के महावीर इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर ब्लूटूथ डिवाइस के साथ प्रवेश कर रहे एक अभ्यर्थी को सुरक्षा कर्मियों ने तलाशी के दौरान दबोच लिया। पकड़ा गया राजा कुमार सिंह किशनगंज जिले के पोठिया थाना क्षेत्र के धाकपाड़ा गांव का निवासी है।

सहरसा में मिले सुराग पर पकड़ा गया अभ्यर्थी किशनगंज जिले में सदर थाना क्षेत्र स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चकला स्थित परीक्षा केंद्र से एक संदिग्ध को पकड़ा गया। सहरसा में पकड़े गए संदिग्ध के मोबाइल फोन के व्हाट्सएप चैट में किशनगंज के उक्त परीक्षार्थी के कुछ अहम सुराग मिले हैं। बताया जा रहा है कि चैट में एडमिट कार्ड भेजने और प्रश्नों को हल कराने संबंधी बातचीत के संकेत मिले हैं। इसी आधार पर पुलिस परीक्षार्थी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।एसडीपीओ -1 खुशरू सिराज ने बताया कि दूसरे जिले से प्राप्त सूचना के आधार पर एक परीक्षार्थी को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है।