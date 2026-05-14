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NEET में सॉल्वर का खेल साल 2024 से चल रहा, मुजफ्फरपुर के सरगना उज्जवल राज की अब भी तलाश

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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NEET Paper Leak: सॉल्वर को बैठाने वाले सात परीक्षार्थियों में पांच मुजफ्फरपुर के थे। सभी ने सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड उज्ज्वल राज से सेटिंग की थी। नीट 2026 में फिर से साल्वर गैंग के सरगना उज्ज्वल राज का नाम सामने आया है।

NEET में सॉल्वर का खेल साल 2024 से चल रहा, मुजफ्फरपुर के सरगना उज्जवल राज की अब भी तलाश

NEET Paper Leak: देश भर में नीट परीक्षा रद्द किए जाने के बाद से इसपर बहस जारी है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद पूरी परीक्षा को रद्द कर दी गी और सीबीआई इसकी जांच-पड़ताल कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में वर्ष 2024 से ही नीट यूजी में सॉल्वर का गोरखधंधा चल रहा है। कटिहार के कलासी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय सेंटर पर वर्ष 2024 की नीट में फर्जी ढंग से परीक्षार्थी की जगह टेस्ट देते हुए पावापुरी स्थित वीम्स (भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान) के सात छात्रों को पकड़ा गया था।

सॉल्वर को बैठाने वाले सात परीक्षार्थियों में पांच मुजफ्फरपुर के थे। सभी ने सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड उज्ज्वल राज से सेटिंग की थी। नीट 2026 में फिर से साल्वर गैंग के सरगना उज्ज्वल राज का नाम सामने आया है। अब तक उज्ज्वल राज को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। उसका पार्टनर मुजफ्फरपुर के अवधेश समेत सात जेल में हैं।

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मास्टरमाइंड उज्ज्वल राज पटना के दानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सगुना मोड़ के निकट स्थित आशियाना ग्रीन सिटी के सी-ब्लॉक का निवासी है। उज्ज्वल राज ने प्रत्येक परीक्षार्थी से दो-दो लाख रुपये लिए थे। इस पूरे मामले को लेकर कटिहार के कोढ़ा थाने में जवाहर नवोदय विद्यालय सेंटर के अधीक्षक प्रमोद कुमार ने पांच मई को एफआईआर दर्ज कराई थी।

कटिहार में ये पकड़े गये थे

कोढ़ा पुलिस ने वीम्स के एमबीबीएस के छात्र मोतिहारी निवासी श्याम सुंदर, कटिहार के मिरवाईबारी निवासी अशरफ आबेदी, औरंगाबाद के मौथू निवासी अमित कुमार, जहानाबाद के जरीबीघा निवासी रंजन कुमार, सीतामढ़ी के पताही निवासी अकरम अहमद, अररिया के सावन कुमार, कटिहार के हृदयगंज निवासी नितिन कुमार को गिरफ्तार किया था। ये मेडिकल छात्र मूल परीक्षार्थी अभिषेक कुमार, सिद्धांत नंदन, मनीष कुमार, अभिषेक कुणाल, सत्यम कुमार, दीपक राज और रमेश कुमार की जगह परीक्षा दे रहे थे। इन परीक्षार्थियों में पांच मुजफ्फरपुर के थे।

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मुजफ्फरपुर में धराया था जोधपुर एम्स का स्कॉलर

वर्ष 2024 की नीट में मुजफ्फरपुर के मालीघाट स्थित डीएवी सेंटर से राजस्थान के जोधपुर एम्स के छात्र हुक्मा राम को पकड़ा गया था। उसने कबूलनामे में सेंटर अधीक्षक डॉ. भारती नायक को बताया था कि एक लाख रुपये लेने के बाद वह इलाहाबाद के एक प्रसिद्ध चिकित्सक के पुत्र राज पांडेय की जगह परीक्षा देने के लिए बैठा था। इस मामले में केस दर्ज हुआ था। इसमें हुक्मा राम और राज पांडेय को जमानत मिल चुकी है। ट्रायल शुरू नहीं हुआ है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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