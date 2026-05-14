NEET में सॉल्वर का खेल साल 2024 से चल रहा, मुजफ्फरपुर के सरगना उज्जवल राज की अब भी तलाश

NEET Paper Leak: सॉल्वर को बैठाने वाले सात परीक्षार्थियों में पांच मुजफ्फरपुर के थे। सभी ने सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड उज्ज्वल राज से सेटिंग की थी। नीट 2026 में फिर से साल्वर गैंग के सरगना उज्ज्वल राज का नाम सामने आया है।

NEET Paper Leak: देश भर में नीट परीक्षा रद्द किए जाने के बाद से इसपर बहस जारी है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद पूरी परीक्षा को रद्द कर दी गी और सीबीआई इसकी जांच-पड़ताल कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में वर्ष 2024 से ही नीट यूजी में सॉल्वर का गोरखधंधा चल रहा है। कटिहार के कलासी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय सेंटर पर वर्ष 2024 की नीट में फर्जी ढंग से परीक्षार्थी की जगह टेस्ट देते हुए पावापुरी स्थित वीम्स (भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान) के सात छात्रों को पकड़ा गया था।

सॉल्वर को बैठाने वाले सात परीक्षार्थियों में पांच मुजफ्फरपुर के थे। सभी ने सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड उज्ज्वल राज से सेटिंग की थी। नीट 2026 में फिर से साल्वर गैंग के सरगना उज्ज्वल राज का नाम सामने आया है। अब तक उज्ज्वल राज को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। उसका पार्टनर मुजफ्फरपुर के अवधेश समेत सात जेल में हैं।

मास्टरमाइंड उज्ज्वल राज पटना के दानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सगुना मोड़ के निकट स्थित आशियाना ग्रीन सिटी के सी-ब्लॉक का निवासी है। उज्ज्वल राज ने प्रत्येक परीक्षार्थी से दो-दो लाख रुपये लिए थे। इस पूरे मामले को लेकर कटिहार के कोढ़ा थाने में जवाहर नवोदय विद्यालय सेंटर के अधीक्षक प्रमोद कुमार ने पांच मई को एफआईआर दर्ज कराई थी।

कटिहार में ये पकड़े गये थे कोढ़ा पुलिस ने वीम्स के एमबीबीएस के छात्र मोतिहारी निवासी श्याम सुंदर, कटिहार के मिरवाईबारी निवासी अशरफ आबेदी, औरंगाबाद के मौथू निवासी अमित कुमार, जहानाबाद के जरीबीघा निवासी रंजन कुमार, सीतामढ़ी के पताही निवासी अकरम अहमद, अररिया के सावन कुमार, कटिहार के हृदयगंज निवासी नितिन कुमार को गिरफ्तार किया था। ये मेडिकल छात्र मूल परीक्षार्थी अभिषेक कुमार, सिद्धांत नंदन, मनीष कुमार, अभिषेक कुणाल, सत्यम कुमार, दीपक राज और रमेश कुमार की जगह परीक्षा दे रहे थे। इन परीक्षार्थियों में पांच मुजफ्फरपुर के थे।