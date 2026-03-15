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बिहार में हर घर की छत पर मुफ्त सोलर प्लांट, समृद्धि यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान

Mar 15, 2026 09:43 am ISTहिन्दुस्तान टीम
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CM नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। 10 लाख नौकरी देने का काम पूरा कर लिया गया है। अगले पांच साल में एक करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम किया जा रहा है।

बिहार में हर घर की छत पर मुफ्त सोलर प्लांट, समृद्धि यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के प्रत्येक घर की छत पर राज्य सरकार मुफ्त में सोलर यूनिट लगायेगी। पहले चरण में सूबे के 50 लाख घरों की छतों पर सोलर प्लेट लगाने का काम किया जाएगा। इससे बिजली पर निर्भरता घटेगी और बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। ये बातें उन्होंने समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के अंतिम दिन शनिवार को शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के सर्वा गांव और बेगूसराय के असुरारी बियाडा परिसर में आयोजित जनसंवाद में कही। जनसंवाद के दौरान उन्होंने पूर्व में किये गये कार्यों को गिनाया तो अगले पांच साल में किये जाने वाले कार्यों की जानकारी भी दी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2018 में ही हर घर तक बिजली पहुंचा दी गयी है। अब हर माह 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। 10 लाख नौकरी देने का काम पूरा कर लिया गया है। अगले पांच साल में एक करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम किया जा रहा है। राजद की सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया था। मुसलमानों को डरा कर वोट लिया जाता था। हमारी सरकार ने सामाजिक सौहार्द को बनाकर सभी जाति एवं धर्म के लिए काम किया है।

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पहले मदरसों को सरकारी मान्यता नहीं थी। हमने मदरसों को मान्यता दी। आज इनके शिक्षक को भी समान्य शिक्षकों की तरह वेतन दिया जा रहा है। प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। जबकि, सभी जिलों में पॉलिटेक्निक व इजीनियरिंग कॉलेज खोल दिये गये हैं। बहुत जल्द बिहार में 45 हजार नये शिक्षकों की भी बहाली होगी। 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। पीएमसीएच को 54 सौ बेड का अस्पताल बनाया गया है। पांच अन्य पुराने मेडिकल कॉलेज में बेडों की क्षमता ढाई-ढाई हजार की जा रही है।

केंद्र का भरपूर सहयोग बिहार को मिल रहा है

पीएम नरेन्द्र मोदी बिहार के विकास के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे है। केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग बिहार को मिल रहा है, जिससे बहुत जल्द सूबा विकसित राज्यों में शुमार हो जायेगा। अपने करीब 40 मिनट के संबोधन में सीएम ने सड़क, सिंचाई, कृषि सहित सभी सेक्टर में किये जा रहे विकास कार्यों को गिनाया। जनसंवाद के दौरान महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखकर सीएम गदगद हुए और जीविका दीदी को मिलने वाले लाभ की जानकारी दी।

आगे भी होता रहेगा विकास

जनसंवाद सभा के अंत में मुख्यमंत्री ने मंच पर मौजूद दोनों डिप्टी सीएम सहित अन्य मंत्रियों, सांसद व विधायकों का हाथ उठाकर अभिवादन कराया और वादा कराया कि आगे भी इसी तरह से विकास का काम होता रहेगा। मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी, जमां खां, सांसद विवेक ठाकुर, विधायक रंधीर कुमार सोनी, डॉ. कुमार पुष्पंजय कुमार व अन्य मौजूद थे।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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