बिहार से दिख रही है हिमालय की बर्फीली चोटियां, बारिश के बाद साफ हवा का कमाल; वीडियो देखें

बारिश के बाद वातावरण साफ होने से सैकड़ों किलोमीटर दूर नेपाल में स्थित पर्वत की चोटियां बिहार में साफ-साफ दिखने लगीं। सीमावर्ती जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल में ऐसे नजारे देख गए हैं।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी/मधुबनीThu, 9 Oct 2025 10:48 AM
बिहार में हाल के दिनों में हुई भारी बारिश ने मौसम को साफ कर दिया। वातावरण साफ होने से इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सैकड़ों किलोमीटर दूर नेपाल में स्थित पर्वत की चोटियां साफ-साफ दिख रही है। ये अद्भूत नजारे सीमावर्ती जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल में ऐसे नजारे देख गए हैं। मधुबनी के बाबूबरही में सुबह व शाम इन चोटियों के देख लोग आनंदित हो रहे है। कुछ लोग माउंट एवरेस्ट देखे जाने का दावा भी कर रहे हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं।

इन जिलों के बड़े-बुजूर्ग बताते हैं कि वर्षों पहले इस तरह का नजारा बारिश होने के बाद देखने को मिलता था। जब आसमान साफ होता और सूर्य की रौशनी उसपर पड़ती तो चमकीले पर्वत चोटी दिखती थी। वहीं अब देखने को मिल रहा है। सीतामढ़ी और मधुबनी के सीमावर्ती प्रखंडों से यह दृश्य साफ-साफ दिख रहा है। पिछले सोमवार को भी यह दृश्य देखने को मिला। जब शुक्रवार, शनिवार और रविवार की बारिश के बाद सोमवार को मौसम साफ हुआ तो सुनहरी पर्वत की चोटियां साफ साथ दिखने लगीं।

मधुबनी के बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के कई इलाकों से लोगों ने हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों का दुर्लभ नजारा देखा। मौसम के साफ होने और वातावरण में नमी कम होने के कारण पिपराघाट स्थित कमला बलान और सोनी नदी के त्रिवेणी संगम तट सहित आसपास के मैदानी इलाकों से यह मनोरम दृश्य दिखाई दिया। लोग सुबह-सुबह नदी तट और ऊंचे स्थानों पर आकर हिमालय की चमकती सफेद चोटियों को निहारते रहे। लोगों ने मोबाइल कैमरे में इस अद्भुत नजारे को कैद भी किया। लोगों ने बताया कि कोविड के बाद इस तरह का दृश्य देखने को मिला है। जो मन को शांति और प्रकृति के प्रति श्रद्धा से भर दिया। इधर अररिया के फारबिसगंज, जोगबनी, पलासी में ऐसे नजारे देखे जाते हैं।

मधुबनी का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। मुंबई में रहने वाले शम्स आलम नाम के युवक ने वीडियो को इंस्टा पर पोस्ट किया है। शम्स मधुबनी के मूल निवासी हैं और मुंबई में काम करते हैं। वे बता रहे हैं कि उनके पैत्रिक गांव रथौस से दोस्त रिंकू ने वीडियो भेजा है जिसमें हिमालय की अन्य चोटियों के साथ-साथ माउंट एवरेस्ट भी दिख रहा है। वीडियो को जमकर लाइक्स और कमेंट्स भी मिल रहे हैं।

