बिहार से हिमालय के बर्फीले पहाड़ दिखने लगे, मौसम साफ होने पर नजर आया कंचनजंघा का विहंगम दृश्य
मौसम साफ होते ही बिहार के ठाकुरगंज से हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखने लगीं। सुनहरी धूप में चमकती कंचनजंघा का विहंगम दृश्य देखकर स्थानीय लोग और रेलवे स्टेशन से गुजरने वाले यात्री मंत्रमुग्ध हो गए।
ठाकुरगंज, निज संवाददाता। बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज से हिमालय की बर्फीली चोटियों का अद्भुत नजारा दिखा। कई दिनों तक बादलों और धुंध में छिपी रहीं पर्वत शृंखलाएं आसमान साफ होते ही साफ नजर आने लगीं। सोमवार सुबह की सुनहरी धूप में कंचनजंघा की बर्फ से ढकी चोटियां चमक उठीं। यह विहंगम दृश्य देखकर स्थानीय लोग और रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों के यात्री भी ठिठककर इसे निहारते रहे। कंचनजंघा भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। यह सिक्किम राज्य में नेपाल की सीमा पर स्थित है। बिहार के ठाकुरगंज से मौसम साफ होने पर कई बार कंचनजंघा का नजारा दिख जाता है।
ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन से दिखाई देने वाला यह दृश्य यहां की प्राकृतिक संपन्नता का खास परिचय देता है। एक ओर रेल की पटरियां और स्टेशन परिसर, तो दूसरी ओर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखला। सुबह की हल्की धूप जब बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ी तो ऐसा लगा मानो हिमालय ने सुनहरी आभा से अपना शृंगार कर लिया हो। कई लोग इस खूबसूरत दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते नजर आए।
नेपाल और बंगाल की सीमा से सटा है ठाकुरगंज
दरअसल, ठाकुरगंज की भौगोलिक स्थिति इसे प्राकृतिक सौंदर्य के लिहाज से विशिष्ट बनाती है। नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे इस इलाके के खुले आसमान से मौसम साफ रहने पर हिमालय की ऊंची चोटियों का दीदार होता है। यहां की हरियाली, चाय बागानों का विस्तार, खेतों की खुली फिजा और दूर दिखाई देने वाली बर्फीली पर्वत श्रृंखला मिलकर इस क्षेत्र को एक अलग प्राकृतिक पहचान देते हैं।
स्थानीय लोगों के लिए हिमालय का दिखना कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन हर बार इसका नजारा एक नई अनुभूति दे जाता है। खासकर धुंध और बादलों के लंबे दौर के बाद जब पहाड़ साफ दिखाई देते हैं तो सुबह की रौनक और बढ़ जाती है। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही दृश्य रहा। राहगीरों से लेकर रेल यात्रियों तक की निगाहें कुछ देर के लिए पहाड़ों पर टिक गईं।
प्राकृतिक खूबसूरती की इतनी बड़ी विरासत होने के बावजूद ठाकुरगंज को पर्यटन के मानचित्र पर वह पहचान नहीं मिल पाई है, जिसका यह हकदार है। यदि क्षेत्र के प्राकृतिक दृश्यों, चाय बागानों और हिमालय के विहंगम नजारे को पर्यटन से जोड़ने की दिशा में पहल हो तो ठाकुरगंज को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। सोमवार की सुबह आसमान में उभरी हिमालय की यह तस्वीर एक बार फिर याद दिला गई कि ठाकुरगंज की असली खूबसूरती उसके आसपास बिखरी प्रकृति में छिपी है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।