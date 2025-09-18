स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर ‘चीटर मीटर’ है, नीतीश सरकार पर खूब बरसे तेजस्वी यादव

तेजस्वी ने कहा, ‘मुख्यमंत्री भी धोखेबाज़ हैं, जो महागठबंधन की योजनाओं की नकल करते हैं। वे वही योजनाएं घोषित करते हैं जिन्हें हमने पहले प्रस्तावित किया था। यह थकी हुई और नकलची सरकार अब बेनकाब हो चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इसे बाहर का रास्ता दिखाएगी।'

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में लगाये जा रहे स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को बुधवार को ‘‘चीटर मीटर’’ (धोखाधड़ी करने वाले मीटर) करार देते हुए आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को उपभोक्ताओं की समस्याओं की जरा भी चिंता नहीं है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यादव ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक ‘‘धोखेबाज’’ हैं और आरोप लगाया कि वह ‘इंडिया’ गठबंधन की विकास योजनाओं की नकल करते हैं।

यादव ने ‘बिहार अधिकार यात्रा’ के तहत बख्तियारपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ये स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर ‘चीटर मीटर’ (धोखाधड़ी करने वाले मीटर) हैं। लोग भारी-भरकम बिल से परेशान हैं और आर्थिक बोझ झेल रहे हैं। लेकिन सरकार उपभोक्ताओं की दिक्कतों की परवाह नहीं है।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि ‘‘अक्षम’’ बिहार सरकार अपराधियों और भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देती है।

तेजस्वी ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री भी धोखेबाज़ हैं, जो महागठबंधन की योजनाओं की नकल करते हैं। वे वही योजनाएं घोषित करते हैं जिन्हें हमने पहले प्रस्तावित किया था। यह थकी हुई और नकलची सरकार अब बेनकाब हो चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इसे बाहर का रास्ता दिखाएगी। हमारे पास एक दृष्टि है और हम सरकार बनाएंगे।’’

मोकामा में एक रोडशो के दौरान घोड़े पर सवार होकर जनता का अभिवादन करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जब राज्य में ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनेगी तो लोगों को रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी और पलायन पर रोक लगेगी।