पटना में भाई बहन का स्मैक सिंडिकेट, हर दिन 1 लाख का कारोबार; पुलिस ने छह को दबोचा

पटना पुलिस ने स्मैक के भाई-बहन सिंडिकेट का खुलासा किया है। बाढ़ के ढेलवा गोसाई मुहल्ले में चल रहे स्मैक सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने सगे भाई और दो बहनों समेत छह को गिरफ्तार किया है।

बाढ़/पटना। बिहार में सूखे नशे का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। सरकार के विरोधि यह भी कहते रहते हैं कि शराबबंदी के बाद बिहार उड़ता पंजाब बन रहा है। इस बीच पटना पुलिस ने स्मैक के भाई-बहन सिंडिकेट का खुलासा किया है। बाढ़ के ढेलवा गोसाई मुहल्ले में चल रहे स्मैक सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने सगे भाई और दो बहनों समेत छह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान आरती कुमारी, पूजा देवी, आलोक कुमार, कर्मवीर कुमार, विजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के रूप में हुई है। इनकी गिरफ्तारी से स्मैक के अन्य धंधेबाजों की गिरफ्तारी की उम्मीद पुलिस को है।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 2.62 लाख रुपये,25 पुड़िया स्मैक, छह मोबाइल फोन, पांच इस्तेमाल की गई और तीन नई सिरिंज भी बरामद किया। गिरोह के पास और भी स्टॉक होने की संभावना जताई गई है। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपितों को जेल भेज दिया है। सिंडिकेट का मुख्य संचालक आलोक कुमार है। आरती और पूजा उसकी सगी बहनें हैं। गुरुवार शाम एक नशेड़ी झपटमारी करते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ा। पूछताछ में स्मैक सिंडिकेट का सुराग मिला।

ग्राहक बनकर अड्डे पर पहुंचे पुलिसकर्मी डीएसपी रामकृष्ण के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई। पुलिस नाटकीय अंदाज में धंधे का खुलासा किया और धंधेबाजों की गिरफ्तारी की। इसके लिए कर्मियों को ढेलवागोसाई स्थित अड्डे पर ग्राहक बनाकर भेजा गया। स्मैक मिलने के बाद पुलिस ने पूरे मकान को घेर लिया और मौके से संचालक भाई-बहन और उनके तीन सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया है कि अड्डे से प्रतिदिन एक लाख रुपये से अधिक का धंधा होता था। बख्तियारपुर पुलिस ने एनएच-31 पर छापेमारी कर 73.24 ग्राम हेरोइन के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक कार और एक स्कूटी भी बरामद की गई है।