'अबकी बार तेजस्वी सरकार' का लगा नारा; तेज प्रताप यादव बोले- यहां फालतू बात मत करो

अपनी जनसभा में एक युवक द्वारा 'अबकी बार तेजस्वी सरकार' का नारा लगाने पर तेज प्रताप यादव भड़क गए। उन्होने युवक को डांटते हुए कहा कि फालतू बात यहां मत करो। तुम आरएसएस के हो क्या? अभी पुलिस पकड़ेगी लेकर चल देगी।

बिहार चुनाव को लेकर एक तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव कई बार सार्वजनिक मंच से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की अपील कर चुके हैं। खुद तेजस्वी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए एनडीए पर हमलावर है। लेकिन इन सबके बीच पार्टी और परिवार से दूर चल रहे तेज प्रताप अलग राह पकड़ चुके हैं। टीम तेज प्रताप बनाने वाले लालू के बड़े लाल इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटे हैं। शनिवार को जहानाबाद के घोसी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने उनकी जनसभा में 'अबकी बार तेजस्वी सरकार' का नारा लगा दिया। जिस पर तेज प्रताप भड़क गए।

तेज प्रताप ने लड़के की तरफ देखते हुए कहा कि फालतू बात यहां मत करो, तुम आरएसएस के हो क्या? अभी पुलिस पकड़ेगी लेकर चल देगी। उन्होने कहा कि सरकार किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, जनता की होती है। जो घमंड में रहेगा जल्दी गिरेगा। तेज प्रताप ने नारा लगाने वाले को कहा नौटंकी करोगे तो रोजगार भी नहीं मिलेगा।