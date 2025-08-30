Slogans of This time Tejaswi government were raised Tej Pratap Yadav said do not talk nonsense here 'अबकी बार तेजस्वी सरकार' का लगा नारा; तेज प्रताप यादव बोले- यहां फालतू बात मत करो, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsSlogans of This time Tejaswi government were raised Tej Pratap Yadav said do not talk nonsense here

'अबकी बार तेजस्वी सरकार' का लगा नारा; तेज प्रताप यादव बोले- यहां फालतू बात मत करो

अपनी जनसभा में एक युवक द्वारा 'अबकी बार तेजस्वी सरकार' का नारा लगाने पर तेज प्रताप यादव भड़क गए। उन्होने युवक को डांटते हुए कहा कि फालतू बात यहां मत करो। तुम आरएसएस के हो क्या? अभी पुलिस पकड़ेगी लेकर चल देगी।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, जहानाबादSat, 30 Aug 2025 11:11 PM
share Share
Follow Us on
'अबकी बार तेजस्वी सरकार' का लगा नारा; तेज प्रताप यादव बोले- यहां फालतू बात मत करो

बिहार चुनाव को लेकर एक तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव कई बार सार्वजनिक मंच से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की अपील कर चुके हैं। खुद तेजस्वी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए एनडीए पर हमलावर है। लेकिन इन सबके बीच पार्टी और परिवार से दूर चल रहे तेज प्रताप अलग राह पकड़ चुके हैं। टीम तेज प्रताप बनाने वाले लालू के बड़े लाल इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटे हैं। शनिवार को जहानाबाद के घोसी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने उनकी जनसभा में 'अबकी बार तेजस्वी सरकार' का नारा लगा दिया। जिस पर तेज प्रताप भड़क गए।

तेज प्रताप ने लड़के की तरफ देखते हुए कहा कि फालतू बात यहां मत करो, तुम आरएसएस के हो क्या? अभी पुलिस पकड़ेगी लेकर चल देगी। उन्होने कहा कि सरकार किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, जनता की होती है। जो घमंड में रहेगा जल्दी गिरेगा। तेज प्रताप ने नारा लगाने वाले को कहा नौटंकी करोगे तो रोजगार भी नहीं मिलेगा।

ये भी पढ़ें:पांच 'जयचंद' परिवारों के नाम नहीं बताएंगे तेज प्रताप; बोले-इन सब बातों को छोड़िए
ये भी पढ़ें:बैलवा हमको संगठन से बाहर करवाया..; तेज प्रताप का RJD विधायक भाई वीरेंद्र पर हमला
ये भी पढ़ें:आकाश ने फोटो वायरल कर बदनाम किया; तेज प्रताप ने अनुष्का के भाई को बताया जयचंद
ये भी पढ़ें:बिहार में नया मोर्चा; टीम तेज प्रताप का VVIP समेत 5 दलों से गठबंधन,RJD को न्योता

इशारों-इशारों में तेज प्रताप ने बिना नाम लिए तेजस्वी पर भी तंज कस दिया। उन्होने कहा कि जो अपना नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा? मैंने कभी किसी पद की लालसा नहीं की। सब जानते हैं कि भगवान राम को वनवास हुआ था। हम क्या बैठने वाले हैं। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर तेज प्रताप ने कहा कि वो तो अभी निकाल रहे हैं। हम पहले से यात्रा निकाले हैं। आपको बता दें शनिवार को तेज प्रताप ने जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा के लखावर हाई स्कूल के स्टेडियम में जन संवाद यात्रा के तहत जनसभा को संबोधित किया था।