Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रातों को नींद नहीं, 50 एकड़ फसल बर्बाद; नेपाल सीमा पर 15 हाथियों के झुंड का बरपा रहा कहर

Apr 09, 2026 02:31 pm ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, दिघलबैंक, एक संवाददाता
share

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी राधेश्याम राय ने बताया कि करीब 15 हाथियों का झुंड अलग-अलग समूहों में बंट गया है, जिससे नुकसान की घटनाएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि इस समय मक्के की फसल घनी और ऊंची हो चुकी है, जिससे खेतों में हाथियों को खदेड़ना मुश्किल हो रहा है।

रातों को नींद नहीं, 50 एकड़ फसल बर्बाद; नेपाल सीमा पर 15 हाथियों के झुंड का बरपा रहा कहर

Elephant Havoc on Nepal Boarder: नेपाल के जंगलों से निकलकर सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंच रहे हाथियों का उत्पात दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। इससे किसानों के साथ-साथ आम लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और लोग रात-रात भर जागकर किसी तरह अपनी जान और फसल की रक्षा करने को मजबूर हैं।

पिछले एक पखवाड़े से धनतोला पंचायत के बिहार टोला और मुलाबाड़ी गांव के आसपास मक्के के खेतों में हाथियों के अलग-अलग झुंड डेरा डाले हुए है। सोमवार की रात एक झुंड गांव की आबादी तक पहुंच गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। गांव की गलियों में हाथियों की आवाजाही से लोग भयभीत हो उठे। हालांकि, ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए अलाव जलाकर और पटाखे फोड़कर किसी तरह हाथियों को गांव से दूर भगाया। राहत की बात यह रही कि इस दौरान किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन भय का माहौल बरकरार है।

ये भी पढ़ें:किशनगंज में जंगली हाथियों का खौफ, नेपाल से आए 14 गजराज के झुंड ने डेरा डाल

दिघलबैंक प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में जंगली हाथियों की समस्या कोई नई नहीं है। दशकों से यहां के किसान इस संकट का सामना करते आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष स्थिति और भी गंभीर हो गई है। बीते ढाई महीनों में हाथियों की झुंड एक दर्जन से अधिक बार नेपाल के जंगलों से निकलकर मैदानी इलाकों में प्रवेश कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर मक्के की फसल को रौंद डाला है और कई आवासीय घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, इस साल अब तक हाथियों ने करीब 50 एकड़ में लगी मक्के की फसल को बर्बाद कर दिया है, वहीं एक दर्जन से अधिक घरों को भी क्षति पहुंची है। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत और आजीविका दोनों पर संकट मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि विभाग केवल तब सक्रिय होता है जब हाथी गांव में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि नियमित निगरानी और ठोस कार्रवाई का अभाव बना रहता है।

ये भी पढ़ें:नीतीश के बाद नए CM की ताजपोशी को कुछ दिन टाल सकती है भाजपा, क्यों हो रही चर्चा?

15 हाथियों का झुंड अलग-अलग समूहों में बंट गया

वहीं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी राधेश्याम राय ने बताया कि करीब 15 हाथियों का झुंड अलग-अलग समूहों में बंट गया है, जिससे नुकसान की घटनाएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि इस समय मक्के की फसल घनी और ऊंची हो चुकी है, जिससे खेतों में हाथियों को खदेड़ना मुश्किल हो रहा है। विभाग के पास तत्काल कोई विशेष संसाधन उपलब्ध नहीं है, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और जागरूकता के जरिए नुकसान कम करने की सलाह दी जा रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar News Today Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।