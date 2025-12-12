Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
इतनी नफरत क्यों? सोए हुए शख्स के सीने और सिर में ताबड़तो़ड़ गोली मारी, पहले भी ठोका था; खोखे जब्त

संक्षेप:

उमेश मिस्त्री को पहले भी गोली मारी गयी थी। जख्मी उमेश के बयान पर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें उनका बेटा भी शामिल था।

Dec 12, 2025 01:26 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के सहरसा में सोए अवस्था में उमेश मिस्त्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मृतक के सिर व सीने में लगी है। घटना की सूचना मिलते ही सोनवर्षा राज थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सहरसा भेजकर अग्रतर कारवाई में जुट गए। जबकि घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सोनवार्षा थाना क्षेत्र के बरैठ पंचायत अन्तर्गत मनखहा गांव में गुरुवार की रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है।

पुलिस को अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा घर के सामने गोली मारकर हत्या करने की सूचना मिली थी। सूचना पर सोनवर्षा राज थाना के पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। वरीय पदाधिकारी भी घटनास्थल पहुंचे और हालात का जायजा लिया और थाना पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एफएसएल की टीम द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल से पुलिस को तीन खोखा बरामद किया गया है।

मृतक उमेश मिस्त्री पर बीते साल 12 मई को भी इनके पुत्र-मनीष मिस्त्री से विवाद में रविन्द्र यादव के साथ मिलकर गोली मारी चलाई थी। तब उमेश मिस्त्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। घटना के बाद मनीष मिस्त्री एवं रविन्द्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था जो अभीतक जेल में ही है। वर्तमान समय में भी परिवारिक विवाद, भूमि विवाद एवं अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधान की जा रही है। घटना के बाबत सोनवर्षा राज थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने बताया कि घटना का कारण प्रथमदृष्टया घरेलू विवाद लग रहा है। परिजनों के आवेदन व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही घटना का कारण पता चल पाएगा।

