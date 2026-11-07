बिहार विधान परिषद के 43 कर्मियों का स्किल टेस्ट फिर से, निकल गया डेट; बहाली में हुई थी गड़बड़ी?
बिहार विधान परिषद में बहाल 43 कर्मियों की दक्षता की जांच(स्किल टेस्ट) फिर से कराई जाएगी। पत्र जारी कर इन सभी अभ्यर्थियों को 18 नवंबर को जांच के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार विधान परिषद में बहाल 10 निम्नवर्गीय लिपिक एवं 33 डाटा इंट्री ऑपरेटरों के दक्षता(स्किल टेस्ट) की पुनः जांच होगी। विधान परिषद के उप सचिव ने शुक्रवार को पत्र जारी कर इन सभी अभ्यर्थियों को 18 नवंबर को जांच के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
विधान परिषद सचिवालय ने कहा है कि इनके टंकण (हिन्दी/अंग्रेजी) की व्यावहारिक दक्षता जांच 18 नवंबर को परिषद सचिवालय में होगी। अंतिम परीक्षाफल में सफल सभी अभ्यर्थियों के लिए इस जांच में शामिल होना अनिवार्य है। गैरहाजिर अभ्यर्थी अयोग्य हो जाएंगे। अभ्यर्थियों को इसकी सूचना आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर एवं ई-मेल पर भेजी जाएगी। इस बीच, बिहार के महाधिवक्ता एचडी संजय से कार्यकारी सभापति ने इस मसले पर रायशुमारी की। जल्द ही महाधिवक्ता विधानसभा सचिवालय को विधिक राय से अवगत करांएंगे।
इससे पहले बिहार विधान परिषद में 122 पदों पर बहाली मामले में परिषद सचिवालय ने नव चयनित कर्मियों के कार्यालय में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। इनमें 10 एलडीसी, सात आशुलिपिक, 33 डाटा इंट्री ऑपरेटर, 14 सुरक्षाकर्मी और 15 कार्यालय परिचारी हैं। अचानक प्रवेश रोके जाने से नाराज कर्मचारी दिनभर परिषद परिसर में बने पार्क और पार्किंग एरिया में बैठे रहे। गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों का कहना था कि वे ऊपर से मिले निर्देश का पालन कर रहे हैं।
पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में हुई थी बहाली
इन कर्मियों की नियुक्ति पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में हुई थी। नवनियुक्त कर्मियों के अनुसार, 10 सितंबर को उनकी ज्वाइनिंग कराई गई थी। इसके बाद से वे नियमित रूप से कार्यालय आ रहे थे और अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रहे थे। गुरुवार तक सबकुछ सामान्य था, पर शुक्रवार को अचानक उन्हें कार्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया गया। उनकी हाजिरी भी हटा दी गई है। एक नवनियुक्त कर्मी ने बताया कि नियुक्ति से संबंधित मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। तीन नवंबर को मामले में सुनवाई हुई थी।
योग्यता जांच के लिए बुलाने पर नहीं पहुंचे थे कर्मी
विधान परिषद सचिवालय ने सात पदों पर नियुक्त निजी सहायकों को उनकी पुन: दक्षता जांच को लेकर चार नवंबर को बुलाया था। मगर एक भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ली जानी थी। परिषद सचिवालय ने सभी को 18 नवंबर को एक और मौका देने का निर्णय लिया है।
क्या बोले कार्यकारी सभापति?
अभ्यर्थियों को लेकर विधान परिषद सकारात्मक है। कार्यरत कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए सरकार को बजट प्रस्ताव भेजकर राशि भी ली गई है। लेकिन, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को लेकर योग्यता की जांच जरूरी है। विधान परिषद सचिवालय द्वारा गठित आंतरिक कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। -रामवचन राय, कार्यकारी सभापति, बिहार विधान परिषद
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें