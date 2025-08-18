गांव के दामाद से बीवी के अवैध संबंध का शक था, पति ने उसके 4 साल के बेटे का गुप्तांग काट डाला

पटना में एक सनकी पति ने चार साल के एक मासूम बच्चे का गुप्तांग काट डाला क्योंकि उसे बच्चे के पिता और अपनी बीवी के बीच अवैध संबंध का शक था।

शादी से पहले या बाद के प्रेमी-प्रेमिका की वजह से पति और पत्नी के बीच खूनी वारदातों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कभी मेरठ में हत्या करके पति को ड्रम में सीमेंट डालकर जमा दिया जाता है तो कभी कोई सुसाइड कर लेता है। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में एक शकी पति ने ननिहाल आए चार साल के मासूम बच्चे का गुप्तांग काट डाला। पति को शक था कि बच्चे के बाप और उसकी बीवी के बीच अवैध संबंध है। आरोपी पति गिरफ्तार हो गया है, जबकि घायल बच्चे का इलाज पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) में चल रहा है।