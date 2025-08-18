गांव के दामाद से बीवी के अवैध संबंध का शक था, पति ने उसके 4 साल के बेटे का गुप्तांग काट डाला
पटना में एक सनकी पति ने चार साल के एक मासूम बच्चे का गुप्तांग काट डाला क्योंकि उसे बच्चे के पिता और अपनी बीवी के बीच अवैध संबंध का शक था।
शादी से पहले या बाद के प्रेमी-प्रेमिका की वजह से पति और पत्नी के बीच खूनी वारदातों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कभी मेरठ में हत्या करके पति को ड्रम में सीमेंट डालकर जमा दिया जाता है तो कभी कोई सुसाइड कर लेता है। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में एक शकी पति ने ननिहाल आए चार साल के मासूम बच्चे का गुप्तांग काट डाला। पति को शक था कि बच्चे के बाप और उसकी बीवी के बीच अवैध संबंध है। आरोपी पति गिरफ्तार हो गया है, जबकि घायल बच्चे का इलाज पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) में चल रहा है।
यह घटना पटना जिले के मसौढ़ी अनुमंडल के अंदर पुनपुन ब्लॉक की है। गौरीचक थाना क्षेत्र के सोहगी गांव में रक्षा बंधन पर ननिहाल आए बच्चे के साथ यह बर्बरता की गई है। बच्चा मसौढ़ी के ही धनरुआ ब्लॉक का रहने वाला है। बच्चा गांव का भांजा है और उसके पिता गांव के दामाद हैं। आरोपी गुड्डू पासवान को शक था कि उसकी पत्नी का बच्चे के पिता से अवैध संबंध है। गैर मर्द से बीवी के अफेयर के शक में गुड्डू पासवान ने बदला लेने के लिए गांव के दामाद के बच्चे को ही निशाना बना लिया।
पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि गुड्डू पासवान ने बच्चे को घर बुलाकर ब्लेड से उसका गुप्तांग काटा। घटना में उसकी पत्नी की संलिप्तता सामने नहीं आई है। बच्चा रक्षा बंधन पर मां के साथ ननिहाल आया था। इसी दौरान गुरुवार की शाम बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर गुड्डू अपने घर ले गया। पत्नी के चक्कर के शक में नफरत से भरे गुड्डू ने बदला लेने के मकसद से ब्लेड से बच्चे का गुप्तांग काट दिया। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर बाद में लोग जुटे और उसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया।
पीड़ित बच्चे के परिजनों ने शनिवार को गौरीचक थाने में गुड्डू पासवान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर उसके घर से क्राइम में इस्तेमाल ब्लेड भी बरामद कर लिया गया है। पीएमसीएच में बच्चे का इलाज जारी है।