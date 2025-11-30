बिहार में रास्ता देने से इनकार करने पर बुजुर्ग की कुदाल से हत्या, सनसनी

संक्षेप: मृतक अकल देव महतो के समधी एवं बेटी रूबी देवी ने बताया कि सुदामा मंडल एवं उनके चारों पुत्र अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जिसका घर कटिहार जिला के फलका थाना क्षेत्र के कबलसिया गांव में है। अकलदेव के घर के पीछे उसकी खेत कि जमीन पड़ता हैं और वह दरवाजे से अपने खेत पर जाने के लिए जबरन रास्ता चाह रहा है।

बिहार के पूर्णिया जिले में धमदाहा थाना क्षेत्र के सतमी गांव में दरवाजा से होकर रास्ता देने से मना करने पर 60 वर्षीय बुजुर्ग की कुदाल से काटकर हत्या कर दी गई है। घटना को लेकर मृतक अकलदेव महतो की बेटी रूबी देवी ने बताया कि रविवार की सुबह 9:00 बजे के करीब वह अपने दरवाजे पर खड़ी थी तभी हरि मंडल बाइक लेकर उसके दरवाजे पर आ गया। कहने लगा रास्ता दो नहीं तो गाड़ी चढ़ा कर मार देंगे। इसी बीच घर से निकले उनके पिता अकल देव महतो से वो झगड़ा करने लगा। तभी हरि मंडल के पिता सुदामा मंडल अपने तीन अन्य पुत्र पलटू मंडल, मंचन मंडल एवं लालू मंडल के साथ कुदाली, लाठी एवं भाला लेकर दरवाजे पर आया और हमला कर दिया।

इसी बीच सुदामा मंडल और उनके बेटों ने उनके पिता अकल देव महतो के सिर पर कुदाल से हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर गए। कुछ देर में ही उनकी मौत हो गई। बाद में परिवार के लोग उठा कर उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल धमदाहा लेकर आए जहां चिकित्सकों ने अकलदेव मंडल को मृत घोषित कर दिया हैं। सूचना मिलने पर धमदाहा थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष पुष्पा कुमारी, अवर निरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह, सहायक अवर निरीक्षक सुजय कुमार, प्रदीप कुमार ठाकुर सशस्त्र बलों के साथ अनुमंडलीय अस्पताल धमदाहा पहुंचकर लाश को कब्जे में ले लिया हैं।

इसको लेकर वह कई बार पूर्व में भी मारपीट हो चुकी है। 12 दिन पूर्व ही उनके दोनों भाई कमाने के लिए बाहर चले गए हैं। इसी बीच मौका देखकर सुदामा मंडल एवं उनके पुत्रों ने हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया है। सुदामा मंडल एवं उसके बेटे पर फलका थाना में कई मामला पूर्व से दर्ज हैं।