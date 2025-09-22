बिहार चुनाव: अब तक 211, छठे चरण में सारे विधानसभा होंगे कवर; 24 सितंबर से NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन

बिहार चुनाव: बैठक में शामिल जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि विधानसभावार सम्मेलन का छठा चरण 24 सितंबर से शुरू होगा और यह 28 सितंबर तक चलेगा। सोमवार को जदयू के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पांचवां चरण 23 सितंबर को पूरा हो जाएगा।

बिहार चुनाव: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। सभी पार्टियां अपने-अपने तरीके से चुनाव प्रचार के साथ-साथ पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश में जुटी हैं। एनडीए बिहार में विधानसभा वार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन का अभी पांचवां चरण चल रहा है। अब जल्द ही एनडीए के विधानसभा वार कार्यकर्ता सम्मेलन का छठा चरण शुरू होगा। सोमवार को पटना में एनडीए नेताओं ने अहम बैठक की है।

इस बैठक में शामिल जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि विधानसभावार सम्मेलन का छठा चरण 24 सितंबर से शुरू होगा और यह 28 सितंबर तक चलेगा। सोमवार को जदयू के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पांचवां चरण 23 सितंबर को पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही उमेश कुशवाहा ने यह भी बताया कि यह सम्मेलन अब तक 211 विधानसभा क्षेत्रों में हो चुका है। उन्होंने कहा कि छठे चरण के साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन का अभियान पूरा हो जाएगा।

आपको बता दें कि एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के पांचवें चरण में कुल 55 विधानसभाओं को कवर करने का लक्ष्य रखा गया था। यह विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन 18 तारीख से शुरू हुआ था। इसके तहत कुल 211 विधानसभा क्षेत्रों को पूरा किया गया है। शेष बचे 32 विधानसभाओं को छठे चरण में पूरा किया जाएगा।