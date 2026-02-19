Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बिहार के नवादा में 16 साल की लड़की से गैंगरेप, लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा

Feb 19, 2026 06:32 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, नवादा
share Share
Follow Us on

किशोरी लकड़ी चुनते हुए छोटी-छोटी अन्य तीन बच्चियों से कुछ दूर आगे बढ़ गयी। इसी बीच अकेले पाकर दो युवकों ने जबरन उसे पकड़ लिया और वहां से कुछ दूर ले जाकर दुष्कर्म किया। परिजन जब जंगल से वापस लौटे तो किशोरी को नहीं पाया।

बिहार के नवादा में 16 साल की लड़की से गैंगरेप, लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा

बिहार के नवादा जिले में 16 साल की एक लड़की के साथ गैंगेरप की वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि रजौली थाना क्षेत्र के काराखूंट के जंगल में 16 वर्षीया किशोरी के साथ दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना मंगलवार की शाम की बताई गई है। वह लकड़ी चुनने के लिए जंगली क्षेत्र की तरफ गई थी। किशोरी के शोर मचाने पर लोग वहां पहुंचे और एक आरोपित को धर दबोचा, जबकि दूसरा भागने में सफल हो गया। घटना की सूचना पाकर पहुंची डायल 112 की टीम ने आरोपित को थाने पहुंचाया। पकड़े गए आरोपित की पहचान गुड्डू साव के रूप में की गई है, जबकि भागने वाला आरोपित उसी गांव का सुधीर कुमार बताया गया है।

पीड़िता के परिजनों ने बताया कि प्रत्येक दिन की भांति वे अपने आजीविका के लिए जंगली क्षेत्र में लकड़ी चुनने गए थे। इसी बीच किशोरी लकड़ी चुनते हुए छोटी-छोटी अन्य तीन बच्चियों से कुछ दूर आगे बढ़ गयी। इसी बीच अकेले पाकर दो युवकों ने जबरन उसे पकड़ लिया और वहां से कुछ दूर ले जाकर दुष्कर्म किया। परिजन जब जंगल से वापस लौटे तो किशोरी को नहीं पाया।

ये भी पढ़ें:पटना: CBI के सामने हाजिर नहीं हुए नीट छात्रा के मामा, भाई के मोबाइल की जांच जारी

परिजन परेशान होकर पुनः किशोरी की खोज में जंगल की ओर भागे। परिजनों को लगा कि कोई बच्चा चोर किशोरी को ले जा रहा है। इस दौरान परिजनों ने बुलेट से भाग रहे एक युवक को पकड़ लिया,जबकि दूसरा बुलेट लेकर भागने में सफल रहा। इसके बाद किशोरी ने पूरी आपबीती परिजनों को सुनाई।

सामूहिक दुष्कर्म के बाद हुई थी महिला की हत्या, तीन गिरफ्तार

इधर नवादा जिले के ही रोह में हुई महिला की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला की सामूहिक दुष्कर्म के बाद खंती से सिर पर वारकर तथा साड़ी के छोर से गला घोंटकर हत्या की गयी थी। एसपी के मुताबिक महिला व आरोपित दिलीप यादव के बीच पूर्व से खलिहान में पानी गिराने व मवेशियों का चारा आदि गिराने को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने तीन आरोपितों को दबोच लिया है। घटना को पूर्व के विवाद के प्रतिशोध में अंजाम दिया गया था। दो आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। किशोर को किशोर न्यायालय भेजा गया है।

ये भी पढ़ें:बिहार हुआ नक्सल मुक्त, पुलिस का दावा; इस अंतिम नक्सली ने कर दिया सरेंडर
ये भी पढ़ें:जमीन रजिस्ट्री की नई दर 1 अप्रैल से होगी लागू, सर्किल रेट तीन गुना तक बढ़ेगा
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Gang Rape Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।