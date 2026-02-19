बिहार के नवादा में 16 साल की लड़की से गैंगरेप, लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा
बिहार के नवादा जिले में 16 साल की एक लड़की के साथ गैंगेरप की वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि रजौली थाना क्षेत्र के काराखूंट के जंगल में 16 वर्षीया किशोरी के साथ दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना मंगलवार की शाम की बताई गई है। वह लकड़ी चुनने के लिए जंगली क्षेत्र की तरफ गई थी। किशोरी के शोर मचाने पर लोग वहां पहुंचे और एक आरोपित को धर दबोचा, जबकि दूसरा भागने में सफल हो गया। घटना की सूचना पाकर पहुंची डायल 112 की टीम ने आरोपित को थाने पहुंचाया। पकड़े गए आरोपित की पहचान गुड्डू साव के रूप में की गई है, जबकि भागने वाला आरोपित उसी गांव का सुधीर कुमार बताया गया है।
पीड़िता के परिजनों ने बताया कि प्रत्येक दिन की भांति वे अपने आजीविका के लिए जंगली क्षेत्र में लकड़ी चुनने गए थे। इसी बीच किशोरी लकड़ी चुनते हुए छोटी-छोटी अन्य तीन बच्चियों से कुछ दूर आगे बढ़ गयी। इसी बीच अकेले पाकर दो युवकों ने जबरन उसे पकड़ लिया और वहां से कुछ दूर ले जाकर दुष्कर्म किया। परिजन जब जंगल से वापस लौटे तो किशोरी को नहीं पाया।
परिजन परेशान होकर पुनः किशोरी की खोज में जंगल की ओर भागे। परिजनों को लगा कि कोई बच्चा चोर किशोरी को ले जा रहा है। इस दौरान परिजनों ने बुलेट से भाग रहे एक युवक को पकड़ लिया,जबकि दूसरा बुलेट लेकर भागने में सफल रहा। इसके बाद किशोरी ने पूरी आपबीती परिजनों को सुनाई।
सामूहिक दुष्कर्म के बाद हुई थी महिला की हत्या, तीन गिरफ्तार
इधर नवादा जिले के ही रोह में हुई महिला की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला की सामूहिक दुष्कर्म के बाद खंती से सिर पर वारकर तथा साड़ी के छोर से गला घोंटकर हत्या की गयी थी। एसपी के मुताबिक महिला व आरोपित दिलीप यादव के बीच पूर्व से खलिहान में पानी गिराने व मवेशियों का चारा आदि गिराने को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने तीन आरोपितों को दबोच लिया है। घटना को पूर्व के विवाद के प्रतिशोध में अंजाम दिया गया था। दो आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। किशोर को किशोर न्यायालय भेजा गया है।